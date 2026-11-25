사진 = '노빠꾸탁재훈' 유튜브 채널 캡처

사진 = '노빠꾸탁재훈' 유튜브 채널 캡처

가수 거미가 최근 불거진 수척한 사진 속 건강 이상설에 대해 아이라인이 번진 해프닝이라고 직접 해명하고 두 딸의 육아와 전국투어를 병행하는 근황부터 남편 배우 조정석과의 유쾌한 첫 만남 노래방 일화까지 솔직하게 털어놨다.탁재훈이 운영하는 유튜브 채널 '노빠꾸탁재훈'에서는 '거미손은 이운재 흑거미는 레프 야신 미국 거미는 톰 홀랜드 한국 거미는 조정석 마누라이자 본좌급 가수'라는 제목의 영상이 올라왔다.영상에서 탁재훈은 거미를 보자마자 "기운이 없어 보인다"며 "결혼 생활에 문제가 있는 것 아니냐"고 짓궂게 물었다.그러자 거미는 웃음을 터뜨리며 "오라고 하셔서 오긴 했는데 뭐 때문에 오라고 하신 건지 불안하다"면서도 "결혼 생활 너무 행복하다"고 선을 그었다.이어 탁재훈이 지난달 라디오 방송 출연 당시 찍힌 사진 속 유독 수척한 모습을 언급하자 거미는 "성시경의 음악 방송 녹화를 앞두고 베이스 화장까지 한 상태였으나 아이라인이 번진 탓"이라고 설명했다. 관에서 깨어난 것 같거나 심령사진 같다는 탁재훈의 농담에 거미는 "제가 봐도 걱정스럽게 나오긴 했네다"라고 쿨하게 인정했다.출산과 육아, 본업을 병행하는 고충과 함께 남편 조정석의 근황도 전했다. 7살 첫째 딸과 생후 9개월 된 둘째 딸을 키우며 전국투어까지 소화 중인 거미는 두 아이를 돌보며 일하다 보니 체력적으로 힘든 것은 사실이라고 고백했다.촬영으로 바쁜 가운데서도 집에 오면 육아를 돕는다는 조정석에 대해 거미는 "남편이 더 수척하고 저보다 더 수척하다"며 "서로 마주치면 너무 말랐다고 한다"고 밝혔다. 이를 들은 탁재훈은 두 사람을 '유령 부부라'고 표현해 폭소를 유발했고, 거미는 "첫째 때도 그랬듯 미혼인 동생들과 사촌 등 온 가족이 전국투어 일정을 함께 도와주고 있다"고 고마움을 드러냈다.조정석을 둘러싼 말장난과 부부의 로맨틱한 과거 일화도 분위기를 뜨겁게 달궜다. 탁재훈이 조정석의 외모를 두고 '야하게 생겼다'고 몰아가자 거미가 의아해했고 신규진이 조정석의 과거 광고 유행어인 '야 나두'를 외치며 말장난에 불을 지폈다.탁재훈과 신규진이 광고 속 멘트를 패러디하며 "너도 할 수 있다"고 몰아세우자 결국 거미까지 "할 수 있어, 할 수 있어"라고 외치며 스튜디오를 웃음바다로 만들었다. 또한 기념일을 잘 챙기지 않아 결혼 연도를 헷갈려 하는 거미에게 탁재훈이 결혼을 몇 번 했느냐고 묻자 거미는 "한 번"이라고 단호하게 받아쳤다.노래와 얽힌 조정석과의 첫 만남 비화도 공개됐다. 거미는 예전에 조정석과 노래방에 자주 갔다며 "오히려 조정석이 저보다 노래방에서 더 많이 부른다"며 "진짜 잘 부른다"라고 칭찬했다.당시 자신의 활동곡 '눈꽃'을 불렀다는 거미는 "조정석이 그 곡을 좋아했다"며 "나중에 좋았다고 하더라"며 수줍게 회상했고 즉석에서 노래 실력을 점검받은 신규진에게도 "지금의 창법이 신규진 본인의 매력"이라며 따뜻한 응원을 건넸다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr