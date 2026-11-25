이미지 크게보기 그룹 브라운아이드걸스 가인이 혼자 풀메이크업을 하고 나타났다. / 사진 = 유튜브 채널 '가족같은 브아걸'

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그룹 브라운아이드걸스 가인이 혼자 풀메이크업을 하고 나타났다.25일 '가족같은 브아걸' 채널에는 "7년만에 해동된 브아걸 완전체, 제아네에서 모이다"라는 제목의 영상이 게재됐다.가인은 첫인사부터 "어떻게 해야 되냐. 편하게 어떻게 하는지 까먹었다. 너무 오래 쉬어가지고"라며 쑥스러워했다. 그러면서 "사람들이 좀 저 알아봤으면 좋겠어서 오랜만에 메이크업도 진하게 하고 좀 가인처럼 꾸몄다"라고 덧붙였다.마침내 가인이 합류하자 멤버들은 "완전 풀메하고", "진짜 개풀 세팅"이라며 술렁였다. 반면 가인은 잠옷 차림의 언니를 향해 "왜 언니는 왜 잠옷 입고 있냐고"라고 되물었다.그러자 멤버들은 "여태 본 중에 제일 예뻐"라며 감탄했다. 이에 가인은 "오랜만에 나오니까 난지 모를까 봐 꾸미고 온 거"라며 "나를 다 잊었을까 봐"라고 속내를 비쳤다.그러던 중 가인은 "4년을 쉬는데 연예인이 너무 하고 싶었다. 진짜로"라고 고백했다. 과거 "사람들 많은데 그냥 자유롭게 돌아다니고 싶어. 이게 소원이야"라고 했던 그는 "저는 진짜 4년 동안 쉬면서 사람들이 알아줬으면 좋겠다"라며 달라진 마음을 전했다.이에 멤버들이 "이러고 다니면 무조건 알아보지"라고 다독이자 가인은 "그렇지? 그런 날이 빨리 왔으면 좋겠다"라며 바람을 드러냈다.앞서 가인은 2021년 프로포폴 불법 투약 혐의로 벌금 100만 원 처분을 받으며 자숙에 들어갔다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr