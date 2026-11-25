이미지 크게보기 가수 서인영이 이혼 전 샀던 조명을 중고 매물로 올렸다. / 사진 = 유튜브 채널 '개과천선 서인영'

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가수 서인영이 이혼 전 샀던 조명을 중고 매물로 올렸다.25일 '개과천선 서인영' 채널에는 "서인영의 30년 비법 살빠지는 '다이어트 떡볶이' 레시피 최초공개 (당근거래,전남편 물건)"이라는 제목의 영상이 게재됐다.이날 서인영은 "나 오늘 싹 다 팔아 버리려고. 어차피 이사 가야 되잖아"라며 "나 저기 이혼할 때 들고 온 조명 있잖아. 그것도 딱 팔려고"라고 운을 뗐다.그러면서 "내가 있는 모든 가구보다 제일 비싼 조명"이라며 "이거 합쳐서 500만 원이었던 거 같은데"라고 설명했다.그러자 제작진은 "국내 판매 가격이 큰 거는 100만 원"이라며 "66만 원밖에 안 해"라고 시세를 전했다. 서인영은 "어머 왜 이렇게 떨어졌어? 저 500 샀어"라며 놀라워하더니 "50만 원. 아, 너무 비싸지. 35만 원"이라고 값을 다시 매겼다.이어 판매글을 올리면서 "서인영 집에 나왔던 첫 번째 결혼 혼수 조명이에요. 싸게 얼른 가져가또 "35만 원 맞지? 나 350으로 적은 거 아니겠지? 노안이 와가지고"라며 거듭 확인했다.제작진이 "전 남편이 사 준 거예요?"라고 묻자 서인영은 "갖고 싶어서 내가 고른 거였거든. 그 이혼할 때 저거만 들고 나왔어. 안고 나왔어"라고 털어놨다. 이어 "솔직히 그거를 갖고 가는 건 인간이 아니잖아"라며 "이거 갖고 있으면 예의가 아니야"라고 못 박았다.하지만 서인영은 "확실히 조명이 비싼가 봐. 눈팅만 하네"라며 "내 얼굴까지 올렸는데 뭐야? 연락이 없어"라고 허탈해했다.그러던 중 예비 남편에게 전화가 오자 서인영은 "나 오빠 거 다 팔아 버릴 건데"라고 말했다. 라이카 카메라를 두고 예비 남편이 "안 돼 그거 비싸. 그거는 한 200은 받아야 돼"라고 말리자 서인영은 "나 지금 30만 원짜리도 안 나가고 있어"라고 토로했다.한편 서인영은 2023년 사업가와 부부의 연을 맺었으나 이듬해 파경을 맞았다. 오는 12월에는 6살 연상인 콘텐츠 기업 엔피의 최지훈 대표와 결혼식을 올린다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr