사진 = 유나 인스타그램

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사진 = 유나 인스타그램

사진 = 유나 인스타그램

그룹 ITZY(있지) 유나가 햇살 아래 눈부신 수영복 자태를 공개했다.유나는 최근 자신의 인스타그램에 "햇살이 밝아서 좋았던 날☀️"이라는 멘트를 남기며 사진을 올렸다.공개된 사진 속 유나는 야자수가 늘어선 야외에서 빨간색과 흰색 체크무늬가 어우러진 투피스 수영복을 입고 환하게 웃고 있다. 어깨끈에 장식된 흰색 꽃이 사랑스러운 분위기를 더하는 가운데, 머리를 높게 올려 묶은 헤어스타일과 햇빛을 받아 빛나는 얼굴이 청량한 매력을 돋보이게 한다. 몸을 살짝 옆으로 돌린 자연스러운 자세에서는 가느다란 허리와 균형 잡힌 몸매가 눈길을 끈다.이어진 사진에서 유나는 양팔을 들어 올려 머리 양옆에 손을 가져다 댄 채 카메라를 응시하고 있다. 장난기 어린 듯 입꼬리를 살짝 올린 표정과 높게 묶은 머리가 발랄한 분위기를 자아낸다. 체크무늬 수영복의 선명한 색감이 햇살과 어우러지며, 군살 없이 잘록한 허리와 매끈한 어깨 라인이 돋보인다.또 다른 사진에서 유나는 푸른 바다가 펼쳐진 난간 앞에 서서 몸을 뒤로 돌린 채 카메라를 향해 미소 짓고 있다. 등 부분에 리본 장식이 더해진 수영복과 자연스럽게 드러난 허리 라인이 시선을 사로잡는다. 얼굴 옆으로 흘러내린 머리카락과 환한 미소가 반짝이는 바다 풍경과 어우러져 한 폭의 여름 화보 같은 분위기를 완성했다.마지막 사진에서 유나는 둥근 형태의 라탄 소파에 앉아 두 손을 가지런히 모으고 눈을 감은 채 활짝 웃고 있다. 수영복 상의에 달린 꽃 장식이 눈에 띄는 가운데 햇살이 얼굴과 어깨를 비추며 자연스러운 아름다움을 더한다. 편안하게 앉은 자세와 밝은 표정에서는 유나 특유의 사랑스러운 매력이 고스란히 전해진다.최근 유나가 속한 ITZY는 세 번째 월드투어 'TUNNEL VISION'을 마무리한 뒤 관련 콘텐츠를 공개하고 있다. 지난 13일에는 유나와 예지, 류진이 함께한 프랑크푸르트 투어 로그가 공개됐으며 싱가포르 공연을 담은 마지막 투어 로그가 공식 채널에 올라왔다. 세계 각지에서 공연을 펼친 유나는 무대 밖에서도 다양한 일상 사진을 공유하며 팬들과 소통하고 있다.유나는 ITZY 멤버로서 음악과 공연 활동을 이어가는 동시에 공식 콘텐츠와 개인 SNS를 통해 팬들과 꾸준히 만나고 있다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr