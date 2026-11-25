서수빈이 제47회 청룡영화상에서 신인여우상을 수상했다. / 사진='청룡영화상' 방송 화면 캡처

배우 서수빈이 제47회 청룡영화상에서 신인여우상을 수상했다.25일 서울 여의도동 여의도 KBS홀에서 제47회 청룡영화상 시상식이 열렸다. 배우 이제훈과 한지민이 지난해에 이어 진행을 맡았다. 올해 청룡영화상은 2025년 10월 8일부터 2026년 10월 11일까지 국내 극장에서 개봉하거나 OTT를 통해 공개된 한국 영화를 대상으로 진행된다. 최다관객상과 청정원 인기스타상을 포함해 총 18개 부문을 시상한다.신인여우상 후보에는 김시아('여름의 카메라'), 서수빈('세계의 주인'), 이연('경주기행'), 장다아('살목지'), 정호연('호프')이 이름을 올렸다.서수빈은 '세계의 주인'에서 고등학생 주인 역을 맡았다. 무대에 오른 서수빈은 "감독님이 상 못 타면 좋은 옷 한 벌 사준다고 했는데 상이 더 좋은 것 같다"고 말해 웃음을 자아냈다.이어 "최근에 든 생각인데 '세계의 주인'을 읽은 순간부터 지금까지 단 한 번도 이 이야기를 믿지 않은 순간이 없다"고 털어놨다. 그는 "감독님, 이야기의 힘과 영화의 힘을 알게 해주셔서 감사하다"고 말했다.서수빈은 "'세계의 주인' 홍보를 위해 대관해 주셔서 상영회를 열어주신 선배님들이 계신다. 너무 존경한다고 말씀드리고 싶다"며 "'세계의 주인'을 준비하면서 수많은 질문 속에서 두려움 때문에 버티기 힘들 때가 많았는데 내가 혼자가 아닌 것을 알게 해주셔서 진심으로 감사하다"고 말했다. 이어 "아직 이 상이 가진 의미를 전부 다 알지 못한다"며 "집으로 돌아가서 내가 왜 이 상을 집으로 들고 왔는지 깊게 고민하고 알아차리겠다"고 다짐했다. 이어 "더 크게 꿈꾸고 강하게 행동하는 사람이 되겠다"고 덧붙였다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr