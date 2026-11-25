가수 김원준과 배우 오정세가 제47회 청룡영화상에서 축하 무대를 펼쳤다. / 사진='청룡영화상' 라이브 캡처

가수 김원준과 배우 오정세가 제47회 청룡영화상에서 축하 무대를 펼쳤다. / 사진='청룡영화상' 라이브 캡처

가수 김원준과 배우 오정세가 제47회 청룡영화상에서 축하 무대를 펼쳤다. / 사진='청룡영화상' 라이브 캡처

가수 김원준과 배우 오정세가 제47회 청룡영화상에서 축하 무대를 펼쳤다. 특히 오정세는 영화 '와일드 씽' 속 캐릭터로 등장해 동료 배우들에게 웃음을 안겼다.25일 서울 여의도동 여의도 KBS홀에서 제47회 청룡영화상 시상식이 열렸다. 배우 이제훈과 한지민이 지난해에 이어 진행을 맡았다. 올해 청룡영화상은 2025년 10월 8일부터 2026년 10월 11일까지 국내 극장에서 개봉하거나 OTT를 통해 공개된 한국 영화를 대상으로 진행된다. 최다관객상과 청정원 인기스타상을 포함해 총 18개 부문을 시상한다.축하 공연은 '청룡톱10' 콘셉트로 꾸며졌다. 무대에 오른 김원준은 대표곡 'SHOW'(쇼)를 열창했다. 객석에 있던 배우 전도연, 조여정, 문가영, 구교환 등은 손뼉을 치며 호응했다. 김원준의 요청에 배우들은 자리에서 일어나 함께 무대를 즐겼다.김원준의 무대가 끝나자 오정세가 깜짝 등장했다. 그는 영화 '와일드 씽'에서 연기한 최성곤으로 변신한 채 무대 위로 올라왔다. 극 중 최성곤은 39주 연속 2위를 기록한 비운의 솔로 가수다.오정세는 "영화 속 세상과 현실 세상을 넘나들고 있는 최성곤"이라고 자신을 소개했다. 이어 "솔직한 내 심정은 그렇다. '나는 누구인가', '여긴 어디인가' 혼란 속에 서 있다"고 말해 웃음을 자아냈다.그는 "39주 연속 2위를 했던 성곤이가 불운의 아이콘이 아니라 39주 동안 희망을 품고 가는 희망의 아이콘으로 기억에 남았으면 하는 바람"이라고 덧붙였다. 이어 극 중 최성곤의 발매곡인 '니가 좋아'를 열창했다. 이를 지켜보던 동료 배우들은 폭소하며 무대를 즐겼다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr