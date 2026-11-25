그룹 노매드 출신 박상하가 새 소속사에 둥지를 틀고 배우로서 새 출발에 나선다./ 사진 제공: 오크컴퍼니

그룹 노매드 출신 박상하가 새 소속사에 둥지를 틀고 배우로서 새 출발에 나선다./ 사진 제공: 오크컴퍼니

그룹 노매드 출신 박상하가 새 소속사에 둥지를 틀고 배우로서 새 출발에 나선다.25일 오크컴퍼니는 박상하와 전속계약을 체결했다고 밝혔다.소속사 측은 "박상하는 다채로운 매력과 성장 가능성을 지닌 아티스트"라며 "배우로서 자신의 역량을 마음껏 발휘할 수 있도록 아낌없이 지원할 것"이라고 전했다.2024년 그룹 노매드(NOMAD)로 데뷔한 박상하는 가수 활동과 함께 연기, 방송 등 다양한 분야에 도전해 왔다. KBS2 드라마 '핸섬을 찾아라'에 출연했으며 OBS '인사이드 스토리'에서 MC로 활약하기도 했다. 박상하는 이번 전속계약을 계기로 본격적인 연기 활동에 나설 계획이다.오크컴퍼니에는 그룹 골든차일드 출신 최성윤(Y), 비보이즈(BE BOYS), 배너(VANNER) 혜성·성국, 배우 유도현 등이 소속돼 있다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr