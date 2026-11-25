그룹 빅뱅 / 사진=채널 ‘집대성’

그룹 빅뱅 / 사진=채널 ‘집대성’

그룹 빅뱅이 폭우로 취소된 태국 방콕 콘서트와 관련해 팬들의 아쉬움을 달랠 방안을 모색하겠다고 밝혔다.지난 24일 유튜브 채널 '집대성'에 출연한 빅뱅 멤버들은 데뷔 20주년 기념 월드투어를 진행하며 겪은 일화를 공개했다. 특히 공연 도중 기상 악화로 관객들과 헤어져야 했던 방콕 공연에 대한 아쉬움이 컸다.빅뱅은 지난 7~8일 태국 방콕 라자망갈라 국립경기장에서 월드투어 'XX : COSMOS'(엑스엑스 : 코스모스)를 진행했다. 양일간 현지 팬들과 만날 예정이었으나 8일 공연은 강풍과 폭우, 낙뢰로 시작 약 40분 만에 막을 내렸다. 공연이 일시적으로 중단된 적은 있었지만 공연 도중 취소를 결정한 것은 빅뱅에게도 처음 있는 일이었다.당시 멤버들은 기상 상황이 악화하는 가운데서도 무대를 이어가길 원했다. 태양은 "사실 우리는 아래에서 어떻게든 하자 했다. 비 다 같이 맞으면서 하겠다고"라며 무대 뒤에서 오갔던 대화를 공개했다.지드래곤 역시 공연 중단 가능성을 염두에 두고 노래를 불렀다고 밝혔다. 그는 빗소리에 자신의 목소리가 묻힐 것을 우려해 리프트를 타고 내려가는 순간까지 소리를 질러가며 노래했다고 설명했다. 그러나 낙뢰로 인한 안전 문제까지 불거지면서 멤버들의 바람과 달리 공연은 재개되지 못했다.주최 측은 공연 취소 이후 티켓 구매자들을 대상으로 전액 환불을 결정했다. 다만 빅뱅의 무대를 기다려 온 현지 팬들에게는 아쉬움이 남을 수밖에 없었다.이에 대성은 당장 구체적인 해결책을 내놓기는 어렵다면서도 멤버들과 논의해 당시의 아쉬움을 달랠 수 있는 기회를 마련하겠다는 의지를 내비쳤다. 방콕 추가 공연 여부는 아직 결정되지 않았다.빅뱅은 일본 오사카, 나고야, 도쿄, 후쿠오카에서 데뷔 20주년 기념 월드투어를 이어간다. 내년 초에는 쿠알라룸푸르, 자카르타, 마닐라, 가오슝 등 아시아 주요 도시에서 팬들과 만난다.윤예진 텐아시아 기자 cristyyoun@tenasia.co.kr