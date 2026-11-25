사진=아유미 유튜브

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슈가 출신 아유미가 귀국하자마자 보톡스를 맞았다고 밝혔다.24일 유튜브 채널 '안뇨하떼요 아유미에오'에는 '집안 명품 싹 다 감정해 봤습니다'라는 제목의 영상이 게재됐다.이날 아유미는 한 달 살이를 마치고 돌아와 한국 자택에서 제작진을 만났다. 한 달 살이 숙소에서 아유미를 봐왔던 제작진은 80평 규모의 집에 들어서자 이전과는 느낌이 다르다며 널찍한 거실에 감탄했다.귀국 후 근황을 전하던 아유미는 제작진에게 "얼굴 좋아 보이지 않나"라고 먼저 물었다. 최근 얼굴이 달라 보이는 이유로 그가 직접 꺼낸 이야기는 보톡스 시술이었다.아유미는 "한국에 오자마자 내 얼굴을 보니 너무 상태가 안 좋아서 보톡스를 맞으러 갔다"고 말했다. 한 달 살이를 마치고 돌아온 뒤 자신의 얼굴을 보고 곧바로 시술을 받으러 갔다는 것.아유미는 집에 보관해 온 구두와 가방도 꺼냈다. 어릴 때부터 신발을 좋아했다는 그는 젊을 때 산 구두를 버리기 아까워 지금까지 간직해 왔다고 밝혔다.감정에 내놓은 물건에는 디자이너 크리스찬 루부탱의 친필 사인이 담긴 구두가 있었다. 아유미는 파티에서 직접 사인을 받았지만 이후에도 자주 신었다며, 구두가 닳아 가치가 떨어졌을까 걱정했다.감정사는 국내에서 사인 제품의 수요가 적은 데다 구두 상태도 재판매가 어렵다고 설명했다. 아유미는 "아꼈어야 하는구나"라며 뒤늦게 아쉬움을 드러냈다.아유미의 이름을 새긴 맞춤 구두 역시 국내 수요가 적어 매입이 어렵다는 답을 들었다. 해외에서 알아보라는 말이 거듭 나오자 아유미는 "미국 사람 데리고 와주세요"라고 받아쳐 웃음을 자아냈다.한편 아유미는 2022년 두 살 연상의 비연예인 사업가와 결혼해 슬하에 딸 하나를 두고 있다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr