하성운이 추워진 날씨, 같이 겨울옷 쇼핑하고 싶은 남자 가수 1위를 차지했다. / 사진=텐아시아DB

가수 하성운이 추워진 날씨, 같이 겨울옷 쇼핑하고 싶은 남자 가수 1위를 차지했다.텐아시아는 지난 16일부터 22일까지 '추워진 날씨, 같이 겨울옷 쇼핑하고 싶은 남자 가수는?'이라는 주제로 투표를 진행했다.1위는 하성운이 뽑혔다. 그는 최근 JTBC 유튜브 콘텐츠 '같이 뛸 RUN의'에 출연해 전 축구선수 조원희와 함께 5km 러닝에 도전했다. 당시 하성운은 워너원 데뷔 10주년을 앞두고 멤버들과 재결합을 논의 중이라고 밝혔다. 지난 8월에는 미국 로스앤젤레스에서 열린 'KCON LA 2026' 무대에 올라 워너원 멤버들과 오랜만에 호흡을 맞췄다.2위는 더보이즈 현재가 올랐다. 그는 오는 12월 24일부터 27일까지 서울 올림픽공원 KSPO돔에서 열리는 단독 콘서트 'ZENERATION Ⅲ(제너레이션 Ⅲ)'에 참여한다. 이번 공연은 지난 9월 신생 레이블 세븐에잇레코즈로 그룹 활동 소속사를 옮긴 뒤 처음 선보이는 단독 콘서트다. 최근 군 복무를 마친 상연이 합류하면서 현재를 비롯한 멤버 9명이 함께 무대에 오를 예정이다.현재 탑텐 텐아시아 홈페이지에서는 '첫눈 내리는 날, 가장 먼저 만나고 싶은 여자 가수는?', '첫눈 내리는 날, 가장 먼저 만나고 싶은 남자 가수는?', '첫눈 내리는 날, 가장 먼저 만나고 싶은 여자 트로트 가수는?', '첫눈 내리는 날, 가장 먼저 만나고 싶은 남자 트로트 가수는?'이라는 주제로 투표를 진행하고 있다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr