사진=SBS '동상이몽2'

사진=SBS '동상이몽2'

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'동상이몽2' 정준하가 국제학교에 다니는 만 13세 아들 로하가 4개 국어를 한다고 밝혔다.24일 방송된 SBS 예능 '동상이몽 시즌2-너는 내 운명'(이하 '동상이몽2')에는 개그맨 정준하와 오정태가 게스트로 출연했다.이날 오정태가 과학고에 재학 중인 첫째 딸의 카이스트 합격 소식을 전하자 김구라는 정준하의 아들 로하를 언급했다. 김구라는 로하가 춤과 노래에 재능을 보이고 말도 잘한다며 칭찬했다.만 13세가 된 로하의 사진이 공개되자 김숙은 "너무 잘생겼다"고 말했다. 서장훈은 "언어 천재라고?"라며 로하의 근황을 물었다.정준하는 아들이 국제학교에 다닌다며 "영어, 일본어, 한국어는 원어민처럼 하고 중국어도 한다"고 밝혔다. 김구라가 정준하도 외국에서 고기를 주문할 때 말을 잘하더라고 하자 이지혜는 "식당에서는 12개 국어 하는 거 아니냐?"고 받아쳐 웃음을 안겼다.로하는 앞서 아버지와 함께 뮤직비디오에 출연한 적이 있다. 2021년 정준하가 부캐릭터 'MC민지'로 활동할 당시 '아새우!' 뮤직비디오에 모습을 드러냈으며, 2024년에는 지드래곤의 '파워' 안무를 따라 춰 화제를 모았다.정준하는 배우 송진우를 응원하러 나왔다고도 밝혔다. 두 사람이 모두 한일 부부인 데다 아내들이 먼저 친해지면서 자연스럽게 가까워졌다고 설명했다.정준하가 송진우의 일상을 속속들이 안다며 폭로를 예고하자 송진우는 자신도 정준하에 대해 아는 게 있다고 맞받았다. 김구라가 유재석에 대해 폭로해 보라고 하자 정준하는 "재석이 폭로하면 욕은 나만 먹는다"고 답했다.아내를 위해 준비했던 이벤트도 언급했다. 정준하는 예전에는 니모 인형을 활용해 이벤트를 자주 했지만 요즘 아내는 그런 이야기도 꺼내지 말라고 한다고 전했다.그러면서 결혼기념일이나 처음 만난 날에는 아내가 먼저 전화한다며 "'안방 어디에 있어요?', '차에 있어요?'라고 물어본다"고 말해 웃음을 더했다.한편 정준하는 2012년 10세 연하의 재일교포 출신 승무원과 결혼해 슬하에 아들 로하를 두고 있다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr