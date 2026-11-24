넷플릭스

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소프트웨어 엔지니어 출신 현경렬이 서바이벌 최강자 장동민을 꺾고 2억원의 주인공이 됐다.24일 공개된 넷플릭스 예능 '데블스 플랜3' 최종회에서는 현경렬이 장동민과의 결승전 끝에 최종 우승을 차지하는 모습이 그려졌다.이번 시즌은 장동민을 중심으로 뭉친 생활동과 현경렬, 존박, 정원영 등이 버텨온 감옥동의 대립 구도로 화제를 모았다. 특히 서바이벌 프로그램에서 5연속 우승을 기록한 장동민과 일반인 참가자인 현경렬의 결승 맞대결은 공개 전부터 시청자들의 관심을 끌었다.우승의 향방을 가른 마지막 게임은 '수식신호등'이었다. 색깔 힌트를 토대로 상대방이 만든 수식을 알아내는 게임으로, 두 사람은 마지막까지 팽팽한 접전을 펼쳤다. 현경렬은 끝까지 집중력을 유지하며 정답을 도출, 장동민의 서바이벌 6연속 우승을 저지했다.우승 직후 현경렬은 자신을 물심양면으로 지원해 준 아내에게 감사한 마음을 전하며 울컥했다. 또한 40대에 접어들어 평범한 직장인으로 살아가던 자신이 내면에 숨겨둔 열정을 다시 꺼내는 계기가 됐다며 프로그램에 대한 애정을 드러냈다.장동민 역시 결과를 겸허히 받아들였다. 2회전 당시 우승 소감까지 고민할 정도로 승리를 확신했다는 그는 끝까지 긴장의 끈을 놓지 않아야 한다는 자신의 원칙을 지키지 못했다고 돌아봤다. 또다시 서바이벌에 출전할 기회가 주어진다면 챔피언이 아닌 도전자의 자세로 임하겠다는 각오도 내비쳤다.한편 현경렬은 서울대학교에서 박사 학위를 취득하고 글로벌 IT 기업 구글에서 근무한 이력을 지닌 인물이다. 앞서 tvN '소사이어티 게임' 시즌1에서도 우승한 바 있다. 이번 '데블스 플랜3'에서도 정상에 오르며 두뇌 서바이벌의 강자임을 다시 한번 입증했다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr