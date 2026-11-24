사진 = 'SBS Plus 스플스' 유튜브 채널 캡처

사진 = 'SBS Plus 스플스' 유튜브 채널 캡처

'나는솔로' 30기영수와 옥순이 34기 출연자들을 보며 다대일 데이트의 고충과 출연진들의 소통 방식에 대한 날카로운 분석을 내놓았다.SBS PLUS 공식 유튜브 채널에서 운영하는 'SBS Plus 스플스'에서는 '남자 마음은 도대체 알다가도 모르겠네^^;'라는 제목의 영상이 올라왔다.영상에서 스스로를 다대일 데이트의 장인이라 부르는 30기 영수와 30기 방송 당시 상황을 겪었던 옥순은 34기 출연진의 3대1 데이트를 지켜보며 깊은 공감대를 형성했다.영수는 "여러 명의 이성을 동시에 상대하면서 카메라까지 신경 써야 하는 상황이 진짜 정신이 없다"고 언급하며 "단순히 기분 좋은 자리가 아니라 정말 힘든 경험"이라고 강조했다.이어 영수는 "같은 공간에 계속 머물러야 하는 솔로나라의 특수성 때문에 처음엔 관심 없던 상대에게도 감정이 흔들리는 상태는 '혼란 중독'이다"라고 정의했다.또 영수와 옥순은 34기 남성 출연자들의 미숙한 소통 방식에 따끔한 일침을 가했다. 특히 영철이 다른 출연자들이 모두 모인 자리에서 현숙과의 아침 약속을 "안 가도 될 것 같다"며 공개적으로 취소한 장면을 두고 두 사람은 "현숙에게 큰 상처를 주는 최악의 수"라고 지적했다.특히 옥순은 상처받고 눈물을 흘리는 현숙의 입장에 깊이 몰입해 "좁은 환경에서 공개적인 거절을 당하는 것은 회생 불가능한 수준의 좌절감과 모욕감을 줄 수 있다"며 안타까움을 감추지 못했다.또한 영수와 옥순은 자신들의 실제 연애 경험도 함께 공유했다. 교대 근무 등으로 주중에 만나기 힘든 현실적인 어려움을 겪었지만 오히려 그런 패턴이 만났을 때 더 애틋하게 만드는 요소가 됐다고 밝혔다.마지막으로 옥순은 영철이 다수가 있는 곳에서 약속을 번복했던 순간을 이번 주의 명장면으로 꼽으며 아쉬움을 표했고 영수는 영호가 턱걸이를 완벽하게 해낸 장면을 꼽으며 장난스럽게 질투를 드러내 웃음을 안겼다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr