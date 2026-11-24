사진 = '일일칠' 유튜브 채널 캡처

사진 = '일일칠' 유튜브 채널 캡처

있지(ITZY) 채령이 라이즈(RIIZE) 성찬과 만나 과거 과자 한 통 발언으로 굳어진 소식좌 이미지를 정정하고 하루 종일 간식을 챙겨 먹는 반전 식성과 사우나 및 뷰티 자기관리 비법까지 낱낱이 공개했다.유튜브 채널 '일일칠-성찬의 에터뷰'에서는 '관리템 얘기하다 동갑 친구 생긴 썰 푼다'라는 제목의 영상이 올라왔다.영상에서 채령은 과거 다른 방송에서 '프링글스 한 통을 다 먹어본 적이 있느냐'고 물어 화제가 됐던 일화를 언급했다.채령은 해당 발언에 대해 "간식에 좀 진심이다"며 "그 프링글스 발언으로 '소식좌' 이미지가 생기긴 했지만 소식좌가 아니다"라고 해명했다.성찬이 "그러면 대식좌냐"고 되묻자 채령은 고개를 저으며 "대식좌도 아니다"며 "한 번에 많은 양을 못 먹을 뿐 하루 종일 먹는다"고 설명했다.이어 채령은 "입이 자꾸 궁금하고 심심하다"며 "하루 종일 그렇다"고 덧붙이며 빵과 떡, 초콜릿, 과자, 아이스크림을 전부 좋아한다고 털어놨다. 최애 간식 목록으로는 저당 팝콘과 김 팝콘, 얼려 먹는 홈런볼을 꼽았으며 설탕을 듬뿍 넣은 콩물 두유 레시피까지 아낌없이 추천했다.철저한 일상 관리 비결과 붓기 제거 루틴도 시선을 모았다. 평소 사우나와 반신욕을 즐긴다는 채령은 땀을 원활하게 빼기 위해 애용하는 소금 크림과 마그네슘 솔트, 쑥 입욕제를 차례로 소개했다. 사우나 전용 마스크 착용과 마무리 찬물 샤워 습관까지 공개한 채령은 평소 운동을 싫어하지만 효율을 중시한다며 지압 훌라후프와 땀복, 야외 러닝용 마스크를 활용한 간편한 홈트레이닝 비법을 공유했다.뷰티 노하우와 훈훈한 선물 증정으로 대화는 한층 무르익었다. 파우치 속 필수 아이템으로 아이브로우와 립 펜슬, 프레스드 파우더 등을 꺼내 든 채령은 다용도로 메이크업 제품을 활용하는 자신만의 팁을 전수했다.성찬은 채령이 평소 구황작물을 즐겨 먹는 취향을 세심하게 파악해 고구마맛 단백질 쉐이크와 고구마맛 그릭요거트, 아이스 군고구마 등을 맞춤형 선물로 건넸고 두 사람은 시종일관 화기애애한 분위기 속에서 촬영을 마무리했다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr