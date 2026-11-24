사진=고소영 유튜브

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배우 고소영이 현재 체중을 공개하며 달라진 몸매 관리 기준을 밝혔다.24일 유튜브 채널 '고소영'에는 '따라만 입어도 무조건 성공하는! 패셔니스타 고소영의 올 겨울 패션 코디 꿀팁 (+마시모두띠,쇼핑꿀팁)'이라는 제목의 영상이 게재됐다.이날 고소영은 한 의류 매장을 찾아 겨울옷을 직접 입어봤다. 가죽 파카에 부츠를 신고 나오자 제작진은 날씬해 보인다고 말했다.고소영이 "나 날씬해"라고 받아치자 제작진은 "훨씬 더요. 훨씬 더"라고 덧붙여 웃음을 자아냈다. 고소영은 허리를 잡아주는 디자인 덕에 더 날씬해 보인다며 "내가 요즘 관리하니까 옷 핏이 살아나서 다 잘 어울린다"고 말했다.제작진이 현재 몸무게를 묻자 고소영은 "49kg 정도 되는 것 같아"라고 답했다. 그는 감량 폭을 확인하는 것보다 체중이 줄었을 때 몸에서 무엇이 빠졌는지 살피는 게 중요하다고 설명했다.고소영은 "나도 어렸을 땐 몸무게 숫자만 집착을 했다"고 털어놨다. 체중에는 체지방과 근육, 수분의 무게가 모두 반영되는 만큼 지금은 체지방과 근육이 어떻게 달라지는지 확인한다고 밝혔다.그는 나이가 들면서 근육량이 줄어드는 점도 언급했다. 체성분을 살피면서 운동하고 필요한 영양소를 챙기는 것이 자신이 생각하는 '진짜 관리'라며 체중계 숫자에 스트레스받지 않았으면 한다고 덧붙였다.겨울철 부츠를 신을 때 활용하는 옷차림도 소개했다. 바지 밑단에 고리가 달린 스터럽 팬츠를 발견한 그는 부츠를 신기 전 고리를 발에 걸면 바짓단이 딸려 올라가는 것을 막을 수 있다고 설명했다.고소영은 처음 부츠를 살 때는 기본 디자인부터 고르라고 권했다. 부츠에 맞춰 입는 바지는 허벅지 부분에 여유가 있는 핏을 선호한다고 밝혔다.같은 니트에 겉옷을 바꿔 입는 방법도 보여줬다. 두툼한 숏패딩을 걸쳤을 때는 친구를 만날 때 입는 차림이라고 소개했고, 코트로 바꿔 입은 뒤에는 학교에 선생님을 만나러 갈 때도 어울리는 옷차림이라고 말했다.한편 고소영은 2010년 5월 배우 장동건과 결혼해 슬하에 1남 1녀를 두고 있다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr