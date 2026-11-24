사진=유튜브 'W KOREA'

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배우 김희애가 촬영을 마치면 곧바로 흩어지는 요즘 현장 분위기에 아쉬움을 드러냈다.24일 유튜브 채널 'W KOREA'에는 '배우 김희애가 늘 챙겨 다니는 아이템은? 인마이백으로 알아보는 김희애의 최신 근황'이라는 제목의 영상이 게재됐다.이날 김희애는 평소 들고 다니는 가방에서 반지와 귀걸이를 넣은 주얼리 파우치를 꺼냈다. 그는 촬영을 마친 뒤 갑자기 식사 자리가 잡히면 액세서리로 허전한 차림을 보완한다며, 뒤풀이가 있을 때를 대비해 몇 가지씩 챙긴다고 설명했다.김희애는 평소보다 액세서리를 적게 넣은 이유에 대해 "오늘은 그냥 안 먹을 것 같다"고 말했다. 그러면서 "요즘은 끝나면 막 헤어지더라. 왜 그러냐. 사람들이 정이 없다"고 털어놨다. 김희애의 발언을 접한 누리꾼들 사이에서는 예전 뒤풀이 분위기가 그립다는 반응과 자연스러운 변화라는 의견이 나왔다.촬영장에 갈 때 빠뜨리지 않는 물건으로는 영어 학습지와 대본을 꼽았다. 오가는 시간이 길어 틈틈이 공부하고 대본을 읽는다는 설명이다. JTBC 새 토일드라마 '골드 디거'를 촬영 중인 김희애는 "이제 막바지다. 한 달 반 정도 남았다"고 근황을 전했다. 10회까지 대본을 받은 그는 스태프들과 함께 마지막 11회와 12회 대본을 기다리고 있다며 작품에 대한 기대감을 내비쳤다.가방에는 햇빛을 받으면 렌즈 색이 바뀌는 안경도 있었다. 김희애는 "우리 또래는 다 알 것"이라며 선글라스를 따로 챙길 필요가 없다고 설명했다. 샤프와 펜을 넣어 다니는 필통은 스타일리스트가 바느질 도구를 담아 다니는 모습을 보고 다이소에서 구입했다. 가격을 떠올리며 "1000원인가 했다"고 말했다.두통약을 챙기는 이유도 밝혔다. 김희애는 "감정 노동을 많이 하면 머리가 아프다. 그래서 항상 두통약을 들고 다닌다"고 말했다. 미네랄이 든 비타민과 레몬이 들어간 올리브유도 공개했다. 올리브유는 외출 중 빵을 먹을 때 곁들인다고 덧붙였다.한편 김희애가 출연하는 '골드 디거'는 2027년 2월 방송 예정이다. 영국 BBC 동명 드라마를 원작으로, 성공한 중년 여성과 그에게 다가온 젊은 남자의 관계를 그린 미스터리 로맨스다. 김희애는 출판사 대표 민영주 역을 맡았다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr