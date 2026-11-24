사진 = 23기 옥순 인스타그램

사진 = 23기 옥순 인스타그램

사진 = 23기 옥순 인스타그램

사진 = 23기 옥순 인스타그램

'나는 솔로' 23기 옥순이 남편 미스터 강과의 달콤한 신혼여행 사진을 공개했다.23기 옥순은 최근 자신의 인스타그램에 "신혼여행 🐶🐰나는 늘 지금이 제일 행복하다고 생각하며 사는 편인데 친구들이 신혼여행 때가 제일 행복할 때라고 하더니 왜 그런지 알 것 같다 ㅋㅋㅋ 🤍물론 우리도 마지막 날엔 한바탕 했다. 신혼여행 때 한 번씩은 싸운다더니 우린 안 그럴 줄 알았지 😂 그치만 모두 재밌는 추억"이라는 멘트를 남기며 사진을 올렸다.공개된 사진 속 23기 옥순은 바닷가에서 미스터 강의 등에 업힌 채 환하게 웃고 있다. 아이보리색 민소매 원피스를 입은 옥순은 두 팔로 미스터 강의 어깨를 감싸 안고 있으며, 미스터 강은 흰색 셔츠와 베이지색 반바지를 입고 맨발로 모래사장을 걷고 있다. 바람에 흩날리는 짧은 머리와 두 사람의 밝은 표정이 어우러져 사랑스러운 분위기를 자아낸다.이어진 사진에서 23기 옥순은 미스터 강의 뒤에 서서 허리를 감싸 안고 얼굴을 어깨 가까이 기울이고 있다. 미스터 강은 한 손에 흰 꽃다발을 든 채 카메라를 향해 미소 짓고 있으며 옥순은 남편을 바라보며 입가에 은은한 미소를 띠고 있다. 잔잔한 파도와 부드러운 햇빛을 배경으로 두 사람의 다정한 모습이 눈길을 끈다.또 다른 사진에서 23기 옥순은 미스터 강의 등에 얼굴을 기대고 두 눈을 내리깐 채 수줍게 웃고 있다. 미스터 강은 꽃다발을 손에 쥐고 카메라를 바라보며 미소 짓고 있으며, 두 사람은 맨발로 물기가 남은 모래사장 위에 나란히 서 있다. 자연스럽게 맞닿은 두 사람의 모습이 신혼부부다운 다정함을 보여준다.마지막 사진에서 23기 옥순은 미스터 강과 양손을 맞잡고 바다를 배경으로 힘껏 뛰어오르고 있다. 옥순은 고개를 뒤로 젖히고 두 다리를 접은 채 공중에 떠 있으며 미스터 강 역시 무릎을 굽히고 높이 뛰어오른 모습이다. 두 사람의 밝은 색상 의상과 하늘, 파도가 어우러져 경쾌하고 생동감 넘치는 장면을 완성했다.이를 본 팬들은 "언니 너무 아름다우세요", "사랑해요", "너무 예뻐", "너무 이뿌잖아요", "행복하세요", "두분 행복했으면좋겠어요" 등의 댓글을 달았다.한편 23기 옥순과 미스터 강은 지난해 방송된 ENA·SBS Plus '나는 SOLO, 그 후 사랑은 계속된다'에서 인연을 맺었다. 두 사람은 최종 선택에서 서로를 선택한 뒤 실제 연인으로 발전했으며, 지난 9월 12일 결혼식을 올리고 부부가 됐다. 당시 옥순은 SNS를 통해 결혼식을 무사히 마쳤다는 소식을 직접 알리며 많은 축하를 받았다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr