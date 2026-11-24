'숨바꼭질' 시즌1, 2를 연출한 안혜린 PD. / 사진제공=CJ ENM, 엠넷플러스

안혜린 PD는 '숨바꼭질2'의 흥행에 예상보다 뜨거운 반응을 얻어 놀랐다고 밝혔다. / 사진제공=CJ ENM, 엠넷플러스

'숨바꼭질2'에는 코르티스, 알파드라이브원, 제로베이스원, 하츠투하츠, 앤팀, 엔시티 위시, 아일릿, 리센느 총 8팀이 출연했다. / 사진제공=CJ ENM, 엠넷플러스

안혜린 PD는 '숨바꼭질'의 다음 시즌에서 선보일 새로운 출연진 조합과 기획에 기대감을 내비쳤다. / 사진제공=CJ ENM, 엠넷플러스

"요즘 아이돌들의 자체 제작 콘텐츠 중에도 완성도 높은 프로그램이 많아요. 저희도 차별화된 재미를 선보이기 위해 제작 규모를 키우고 이야기의 구성도 더욱 촘촘하게 만드는 등 끊임없이 고민하고 있어요."안혜린 PD에게 '숨바꼭질2'는 쉽지 않은 도전이었다. 투표 중심의 플랫폼으로 인식되던 엠넷플러스를 콘텐츠를 즐기는 공간으로 탈바꿈시켜야 했기 때문이다. 여기에 아이돌 소속사들이 자체 제작하는 콘텐츠와의 경쟁도 피할 수 없었다. 고민 끝에 안 PD가 선택한 승부수는 '공포'였다.최근 종영한 엠넷플러스 오리지널 '숨바꼭질2'는 K팝 아티스트들이 정체불명의 술래를 피해 4444초 동안 생존과 탈출에 도전하는 공포 예능이다. 코르티스, 엔시티 위시, 리센느 등이 출연한 이번 시즌은 전 세계 213개 지역에서 시청됐다. 관련 디지털 콘텐츠 누적 조회수도 1억 회를 돌파하며 성과를 거뒀다."이렇게까지 흥행할 줄은 몰랐어요. 숨바꼭질은 전 세계 누구나 쉽게 접할 수 있는 놀이잖아요. 익숙한 놀이를 콘텐츠에 접목한 덕분에 해외 시청자들도 쉽게 이해하고 즐길 수 있었던 것 같아요."안 PD는 공포를 소재로 선택한 것을 두고 '치트키'를 썼다고 표현했다. 마니아층이 탄탄하면서도 대중적인 인기를 얻을 수 있는 장르라는 판단에서다. '숨바꼭질2' 역시 물귀신, 할머니 귀신 등 다양한 귀신과 괴담을 활용해 긴장감을 높였다. 다만 출연진을 섭외하는 과정에서는 예상치 못한 어려움도 있었다."무서워서 도저히 못 하겠다는 분들이 많았어요. 그런 경우 소속사에는 '공포 수위를 조절해 보겠다'고 말씀드리지만, 실제로는 기획한 수위를 유지하고 있어요. 하하."공포만큼이나 중요하게 여긴 것은 리얼리티였다. 안 PD는 "출연자와 술래, NPC 외에는 누구도 모습을 드러내지 않는 것이 촬영장의 철칙이었다"며 제작진의 개입을 최소화했다고 강조했다. 술래가 눈앞의 출연자를 발견하지 못하고 지나치는 장면 등을 두고 일각에서 제기된 연출 의혹에 대해서도 해명했다."저희가 술래에게 내리는 지령은 '멤버들을 찾아라' 딱 하나예요. 나머지는 모두 실제 상황이죠. 술래가 눈앞에 있는 멤버를 발견하지 못하고 지나치는 모습에 저희도 상황실에서 쾌재를 부르곤 했어요."가장 기억에 남는 에피소드로는 코르티스가 출연한 1화를 꼽았다. 물귀신을 소재로 한 해당 회차에서는 프로그램 최초로 야외 촬영을 진행하며 한층 커진 규모를 선보였다. 시즌1 당시 안전 문제로 구현하지 못했던 아이디어를 실현한 것이기도 했다."물귀신은 공포 콘텐츠 제작자라면 꼭 한번 다뤄보고 싶은 소재예요. 마침 공개 직전 영화 '살목지'가 흥행하면서 물귀신이라는 소재도 대중에게 더 친숙하게 다가간 것 같아요. 하하."시즌2에서는 세계관을 확장하기 위해 '블랙룸', '스토리텔러' 등 새로운 장치도 도입했다. 특히 출연진에게 괴담을 들려주며 게임의 시작을 알리는 스토리텔러 역할에는 배우 이정현을 섭외해 색다른 재미를 더했다. 이에 대해 안 PD는 출연진이 이야기에 빠르게 몰입하도록 돕기 위한 선택이었다고 설명했다."처음 무서운 이야기를 접할 때 부모님이나 할머니에게 듣는 경우가 많잖아요. 그런 역할을 하는 인물이 있다면 출연진도 상황에 더 빠르게 몰입할 수 있을 거라고 생각했어요. 배우와 작업하는 건 처음이라 걱정했는데 이정현 씨가 워낙 적극적으로 참여해 주셔서 감사했어요."플랫폼의 접근성은 여전히 풀어야 할 과제다. '숨바꼭질2'는 엠넷플러스에서 독점 공개되는 만큼 시청을 위해 별도의 플랫폼을 이용해야 한다. 이에 일부 팬들 사이에서는 불편하다는 반응도 나왔다. 안 PD는 플랫폼 활성화라는 기획 목적을 유지하면서도 시청자들의 불편을 줄이기 위해 다양한 방안을 모색하고 있다고 밝혔다."저희도 시청자분들이 아쉬워한다는 걸 알고 있어요. 그래서 이번 리센느 편은 극장에서도 상영했고, 시즌2부터는 앱뿐 아니라 웹에서도 볼 수 있도록 했어요. 접근성을 높이기 위해 여러 가지 시도를 하고 있습니다."두 시즌을 마친 안 PD는 앞으로의 확장 가능성에도 기대감을 보였다. 그는 "서로 다른 그룹의 멤버들을 모아 촬영해 보고 싶다"며 "기획사 특집이나 겁이 많은 멤버들만 모은 '쫄보 특집'도 재미있을 것 같다"고 말했다. 시즌3 제작 역시 긍정적으로 논의 중이다. 최근에는 먼저 출연을 제안하는 팀도 생겼으며 뮤지컬팀으로부터 연락받은 적도 있다고 전했다."출연을 망설이는 분들이 많은데, 결국 사람이 만드는 콘텐츠이고 실제 귀신이 나오는 건 아니잖아요. 공포물에서 좋은 모습을 보여줄 수 있는 팀들이 많이 참여해 줬으면 좋겠어요. 각 팀에 맞춰 잘 준비할 테니 조금 더 열린 마음으로 생각해 주셨으면 좋겠습니다."박주원 텐아시아 기자 pjw00@tenasia.co.kr