사진 = 변우석 인스타그램

사진 = 변우석 인스타그램

사진 = 변우석 인스타그램

사진 = 변우석 인스타그램

배우 변우석이 홍콩 프라다 신규 매장 오픈 행사에서 세련된 스타일링과 훈훈한 비주얼을 뽐냈다.변우석은 최근 자신의 인스타그램에 "prada 💚"라는 멘트를 남기며 사진을 올렸다.공개된 사진 속 변우석은 의류 매장 거울 앞에서 휴대전화를 들어 셀카를 촬영하고 있다. 검은색 가죽 재킷 안에 초록색과 주황색 등이 어우러진 스트라이프 니트를 매치해 감각적인 패션을 완성했다. 자연스럽게 흐트러진 검은 머리와 살짝 벌어진 입술, 또렷한 이목구비가 어우러져 부드러우면서도 시크한 매력을 드러낸다.이어진 사진에서 변우석은 옆모습으로 서서 메이크업을 받고 있다. 턱 부근에 메이크업 도구가 닿아 있는 가운데 시선을 옆으로 향하고 있으며, 자연스럽게 내려온 앞머리와 날렵한 턱선이 돋보인다. 가죽 재킷을 입은 단정한 옆모습에서도 뚜렷한 얼굴 윤곽이 눈길을 끈다.또 다른 사진에서 변우석은 회색빛 벽면을 배경으로 두 손을 가볍게 모은 채 서 있다. 스트라이프 니트와 검은색 가죽 재킷, 와이드 팬츠를 조합한 스타일링이 길고 늘씬한 실루엣을 강조한다. 고개를 살짝 숙이고 옆을 바라보는 차분한 표정이 자연스러운 분위기를 더한다.마지막 사진에서 변우석은 커다란 'PRADA' 로고 앞에 서서 양손으로 하트 모양을 만들고 있다. 어깨에 검은색 가방을 멘 채 카메라를 향해 은은한 미소를 짓고 있으며, 넉넉한 핏의 가죽 재킷과 스트라이프 니트가 세련된 분위기를 자아낸다. 부드러운 눈매와 작은 손하트가 어우러져 훈훈한 매력을 더한다.이를 본 팬들은 "프라다 왕자님의 열일하는 피드", "늘 응원합니다", "멋찜이폭발", "사랑해요", "사진보니 힐링그자체", "우리배우님 일상의 한순간 기분전환제 힐링치료제임둥" 등의 댓글을 달았다.변우석은 홍콩 침사추이에서 열린 프라다 신규 부티크 오픈 행사에 브랜드 앰배서더 자격으로 참석했다.최근 해외 활동도 활발하다. 변우석은 인도네시아 자카르타에서 열린 아시아 팬미팅에서 드라마 '선재 업고 튀어' OST '소나기'를 열창하며 팬들과 만났다. 이어 홍콩에서 아시아 팬미팅 투어의 마지막 공연을 진행한 뒤 23일 프라다 행사에 참석하며 현지 일정을 이어갔다.한편 변우석은 넷플릭스 시리즈 '나 혼자만 레벨업' 촬영을 비롯한 배우 활동을 이어가고 있다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr