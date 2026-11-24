사진=아유미 유튜브

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슈가 출신 아유미가 인테리어에 약 1억원을 쓴 80평대 자택을 공개했다.24일 유튜브 채널 '안뇨하떼요 아유미에오'에는 '집안 명품 싹 다 감정해 봤습니다'라는 제목의 영상이 게재됐다.이날 아유미는 한 달 살이를 마치고 돌아와 한국 집에서 제작진을 만났다. 넓은 거실에 들어선 제작진이 한 달 살이 숙소에서 볼 때와 느낌이 다르다고 하자 아유미는 "운동장이다. 애 키우기도 너무 좋다. 뛰어놀 수 있다"고 말했다.아유미는 딸 세아를 낳고 얼마 뒤 이 집을 매입해 약 2년째 살고 있다고 밝혔다. 집을 고른 이유로는 넓은 면적과 전망을 꼽았다.거실 통창 너머로는 잠실 타워가 보였다. 아유미는 봄에는 벚꽃이 피고 겨울에는 눈이 쌓인다며, 육아를 마친 뒤 창밖을 보며 한잔하는 시간을 즐긴다고 전했다. 주방에도 창이 있어 아침 식사를 하며 전망을 볼 수 있다고 덧붙였다.제작진이 넓은 집을 고치는 데 비용이 많이 들었을 것 같다고 하자 아유미는 인테리어에 약 1억원을 썼다고 답했다. 그는 "싹 다 바꿨다"고 설명했다.공사하면서 가장 신경 쓴 곳은 바닥이었다. 아유미는 딸이 뛰어노는 공간에 푹신한 매트를 깔았다고 밝혔다. 출산 후 족저근막염을 겪었던 그는 매트를 깐 뒤 발바닥이 편하고 층간소음 걱정도 줄었다고 말했다.주방에는 식재료와 와인을 용도별로 보관하는 냉장·냉동 가전이 네 대 놓여 있었다. 일반 냉장고와 김치냉장고 외에 별도 냉동고와 와인냉장고도 모습을 드러냈다.귀국 후 일상도 전했다. 딸을 다시 어린이집에 보내며 육아 일과로 돌아온 아유미는 한국에 오자마자 거울을 보고 얼굴 상태가 좋지 않다고 느껴 곧바로 보톡스를 맞으러 갔다고 털어놨다.한편 아유미는 2022년 두 살 연상의 비연예인 사업가와 결혼해 슬하에 딸 하나를 두고 있다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr