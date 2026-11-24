전 축구선수 송종국의 딸 송지아가 운전대를 잡은 근황을 공개했다. / 사진=SNS 갈무리

전 축구선수 송종국의 딸 송지아가 운전대를 잡은 근황을 공개했다. / 사진=SNS 갈무리

전 축구선수 송종국의 딸 송지아가 운전대를 잡은 근황을 공개했다. 어린 시절 예능 프로그램에 출연해 얼굴을 알렸던 송지아는 어느덧 동생을 조수석에 태우고 직접 운전할 만큼 성장한 모습으로 눈길을 끌었다.배우 박연수는 지난 23일 자신의 SNS에 "BYD 뿡뿡이로 동생이랑 같이 운동가는 이뿌니"라는 글과 함께 영상을 게재했다.영상에는 송지아가 동생 송지욱을 태우고 차로 이동하는 모습이 담겼다. 운전석에 앉은 송지아는 신호 대기 중 조수석에 앉은 동생과 함께 카메라를 바라봤다. 두 사람은 "하나, 둘, 셋"을 외친 뒤 나란히 혀를 내미는 장난스러운 표정을 지었다. 해당 영상은 남매가 어머니 박연수에게 직접 보낸 것으로 알려졌다. 박연수는 "언제 이리 컷노"라고 덧붙이며 훌쩍 성장한 딸을 향한 애정을 표현했다.2007년생인 송지아는 2013년 방송된 MBC 예능 프로그램 '아빠! 어디가?'에 아버지 송종국과 함께 출연하며 얼굴을 알렸다. 당시 어린 나이에도 똑 부러지는 성격과 아버지와의 다정한 모습으로 시청자들의 관심을 받았다. 이후 송지아는 골프 선수의 길을 선택해 운동에 매진해 왔다. 동생 송지욱 역시 아버지의 뒤를 이어 축구 선수의 꿈을 키워온 것으로 알려졌다. 두 남매는 각각 골프와 축구에 전념하며 운동선수의 길을 걷고 있다.박연수는 2006년 송종국과 결혼해 딸 송지아와 아들 송지욱을 낳았으나, 2015년 이혼했다. 이후 두 자녀를 양육하며 SNS를 통해 남매의 일상을 공유하고 있다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr