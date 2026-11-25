배우 연우와 설인아가 공식 행사에 참석했다. / 사진=텐아시아DB

배우 설인아와 연우가 '나의 유죄인간' 종영 직후 예능 프로그램에서 다시 만난다./ 사진제공=tvN

배우 설인아와 연우가 '나의 유죄인간' 종영 직후 예능 프로그램에서 다시 만난다. 두 사람은 24일 종영하는 드라마에 함께 출연한 데 이어 오는 26일 첫 방송 되는 '무쇠소녀단3'에서도 호흡을 맞춘다.오는 26일 오후 8시 40분 첫 방송 되는 tvN 예능 프로그램 '무쇠소녀단3'에서는 설인아, 금새록, 한지현, 연우가 쇼트트랙 계주에 도전한다. 이번 시즌은 시리즈 최초로 단체 종목을 다룬다.설인아와 연우는 지난달 19일 첫 방송 된 '나의 유죄인간'에 함께 출연한 인연이 있다. 드라마 종영 이틀 만에 같은 방송사의 예능 프로그램에서도 만나는 셈이다. 설인아는 세 시즌 연속 출연하며, 연우는 이번 시즌 새 멤버로 합류한다.설인아는 출연을 결정한 이유에 대해 "지난 시즌들을 통해 처음에는 불가능해 보였던 일도 꾸준히 노력하면 해낼 수 있다는 걸 배웠다"며 "이번에도 저 자신이 어디까지 성장할 수 있을지 궁금했고 무엇보다 팀전이라는 말에 멤버들과 어려운 과정도 즐겁게 이겨낼 수 있을 것 같아 망설임 없이 도전하게 됐다"고 밝혔다.쇼트트랙 훈련 과정에서 겪은 어려움도 털어놨다. 설인아는 "운동을 좋아하고 새로운 동작을 배우는 데 자신감이 있는 편이지만 쇼트트랙은 정말 처음부터 다시 배운다는 마음으로 임하고 있다"며 "특히 코너를 돌 때 몸을 기울이면서 균형을 유지하는 게 어렵다"고 설명했다. 이어 '운동 천재'라는 수식어에 대해서는 "'운동 천재'라는 수식어는 계속 들어도 부끄러운 것 같다. 이번 시즌에도 부족한 부분을 하나씩 극복하고 성장하는 모습을 보여드리고 싶다"고 말했다.새롭게 합류한 연우 역시 훈련이 쉽지 않았다고 밝혔다. 그는 "세상에 쉬운 운동은 정말 하나도 없더라. 그래도 어렵고 힘든 만큼 해냈을 때의 성취감이 커서 이제는 그 과정도 조금씩 즐기고 있다"고 전했다. 그러면서 "팀에 보탬이 되도록 제 몫을 해내고 싶다는 책임감이 크다. 처음이라 부족한 점도 많겠지만 끝까지 최선을 다해서 예전에는 못했던 것들을 하나씩 해내는 모습을 보여드리고 싶다"고 각오를 다졌다.연우는 이번 시즌의 관전 포인트로 멤버들의 협력을 꼽았다. 그는 "빙판 위에 서는 것조차 쉽지 않았던 저희가 어디까지 해낼 수 있을지 지켜봐 주시면 좋겠다"며 "특히 단체전은 혼자 잘하는 것만으로는 안 되더라. 서로 호흡을 맞추고 부족한 부분을 채워주면서 점점 한 팀이 되어가는 모습이 관전 포인트인 것 같다"고 이야기했다.'무쇠소녀단3'는 오는 26일 오후 8시 40분 첫 방송 된다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr