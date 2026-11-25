트로트 가수 김의영이 추워진 날씨, 같이 겨울옷 쇼핑하고 싶은 여자 트로트 가수 1위를 차지했다. / 사진=텐아시아DB

트로트 가수 김의영이 추워진 날씨, 같이 겨울옷 쇼핑하고 싶은 여자 트로트 가수 1위를 차지했다.텐아시아는 지난 16일부터 22일까지 '추워진 날씨, 같이 겨울옷 쇼핑하고 싶은 여자 트로트 가수는?'이라는 주제로 투표를 진행했다.1위는 김의영이 뽑혔다. 그는 최근 KBS1 '가요무대'에 출연해 박경원의 '이별의 인천항'을 열창했다. 지난 2월에는 신곡 '나쁜놈'을 발표하며 음악 활동을 이어갔다. 앞서 2021년 TV조선 '미스트롯2'에서 최종 5위를 차지하며 이름을 알렸다.2위는 전유진이 올랐다. 그는 지난 10월 첫 정규 앨범 'Adios'를 발매했다. 이후 MBC ON '트롯챔피언' 등 음악 프로그램에 출연해 타이틀곡 '아디오스' 무대를 선보였다. 지난 9월에는 직접 작사에 참여한 팬송 '나의 별들에게'를 발표하며 음악 활동을 이어갔다.3위는 김다현이 차지했다. 그는 지난 20일 직접 작사·작곡한 신곡 '딸기'를 발매했다. 해당 곡은 '2027 논산 세계 딸기산업엑스포' 홍보대사 활동과 연계해 선보인 노래다. 앞서 지난 17일에는 한국예총이 주최한 '2026 대한민국예술문화대상'에서 특별공로상을 받았다.현재 탑텐 텐아시아 홈페이지에서는 '첫눈 내리는 날, 가장 먼저 만나고 싶은 여자 가수는?', '첫눈 내리는 날, 가장 먼저 만나고 싶은 남자 가수는?', '첫눈 내리는 날, 가장 먼저 만나고 싶은 여자 트로트 가수는?', '첫눈 내리는 날, 가장 먼저 만나고 싶은 남자 트로트 가수는?'이라는 주제로 투표를 진행하고 있다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr