레드벨벳 웬디가 추워진 날씨, 같이 겨울옷 쇼핑하고 싶은 여자 가수 1위를 차지했다. / 사진=텐아시아DB

레드벨벳 웬디가 추워진 날씨, 같이 겨울옷 쇼핑하고 싶은 여자 가수 1위를 차지했다.텐아시아는 지난 16일부터 22일까지 '추워진 날씨, 같이 겨울옷 쇼핑하고 싶은 여자 가수는?'이라는 주제로 투표를 진행했다.1위는 레드벨벳 웬디가 뽑혔다. 그는 지난 23일 네 번째 미니앨범 'Gleam Hour'(글림 아워)를 발매했다. 이번 앨범에는 타이틀곡 'Before Sunrise'(비포 선라이즈)를 비롯해 총 6곡이 수록됐다. 웬디는 수록곡 전곡의 작사에 참여하며 자기 생각과 감정을 가사에 담았다.2위는 하츠투하츠 카르멘이 올랐다. 그는 지난 18일 그룹 멤버들과 함께 해외 일정 참석을 위해 일본 오사카로 출국했다. 카르멘이 속한 하츠투하츠는 지난 6월 두 번째 미니앨범 'Lemon Tang'(레몬 탱)을 발매했으며, 최근 신곡 'Next Chapter'(넥스트 챕터)의 뮤직비디오를 공개하는 등 활동을 이어가고 있다.3위는 소녀시대 유리가 차지했다. 그는 지난 8월 19년간 몸담았던 SM엔터테인먼트와 전속계약을 마무리했다. 이후 소녀시대 멤버 효연, 수영과 함께 프로젝트 유닛 '효리수'를 결성해 디지털 싱글 '스키비디'를 발표했다. 최근에는 여행 예능 '카름스테이'에 출연하는 등 방송 활동도 이어가고 있다.현재 탑텐 텐아시아 홈페이지에서는 '첫눈 내리는 날, 가장 먼저 만나고 싶은 여자 가수는?', '첫눈 내리는 날, 가장 먼저 만나고 싶은 남자 가수는?', '첫눈 내리는 날, 가장 먼저 만나고 싶은 여자 트로트 가수는?', '첫눈 내리는 날, 가장 먼저 만나고 싶은 남자 트로트 가수는?'이라는 주제로 투표를 진행하고 있다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr