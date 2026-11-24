사진=이민정 유튜브

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배우 이민정을 만난 엑스러브 루이가 실물에 감탄했다.24일 유튜브 채널 '이민정 MJ'에는 '제일 예쁜 여자와 제일 예쁜 남자'라는 제목의 영상이 게재됐다.이날 이민정은 새 콘텐츠 '친한 동생 만들기'의 첫 게스트로 그룹 엑스러브 멤버 루이를 초대했다. 친한 오빠와 언니는 많지만 아는 남동생은 드물다는 이민정은 새로 만난 동생이 하고 싶은 것을 들어주겠다고 말했다.루이는 이민정과 마주하자마자 "너무 예쁘다. 부담이 너무 돼서 일찍 일어나서 부기를 빼고 왔다"고 털어놨다. 그는 "샵에서도 지기 싫어서 엄청 열심히 꾸미고 왔다"고 덧붙여 웃음을 자아냈다. 이민정도 루이의 얼굴을 보며 "너무 예쁘다"고 감탄했다. 루이가 2000년생이라고 밝히자 이민정은 "나보다 우리 준후랑 더 가깝다"며 아들과 나이 차이가 더 적다는 사실에 놀랐다.루이는 이민정을 위해 네일 팁도 준비했다. 네일 숍을 찾은 그는 "제가 그것도 파악하고 왔다. 누나가 오얼사(오른쪽 얼굴을 선호하는 사람)시죠?"라며 이민정이 촬영할 때 선호하는 각도까지 알아봤다고 밝혔다. 이민정은 가르마 때문에 오른쪽이 편하지만 왼쪽을 찍어도 상관없다고 답했다. 루이는 자신도 오른쪽 얼굴을 더 좋아한다며 공감했다.화장품 매장에서는 루이가 이민정의 수정 화장에 나섰다. 거울을 보며 직접 화장을 고치는 이민정에게 루이는 "누나가 되게 과감하다"며 "원래 예쁘게 생긴 사람은 메이크업 못 한다, 그냥 안 해도 예쁘니까"라고 말했다. 이민정이 뾰루지를 가리려다 오히려 더 도드라졌다고 하자 루이가 손을 보탰고, 이민정은 솜씨를 칭찬했다.루이는 평소 화장할 때 가장 신경 쓰는 부분으로 애굣살을 꼽고 이민정에게 직접 시범을 보였다. 오뚝한 코를 연출하는 메이크업에도 관심을 보인 이민정은 "애굣살과 오뚝코 하나로 우리는 지금 돈을 번 거야. 성형하지 않고 할 수 있는 방법을 찾았어"라고 너스레를 떨었다.한편 루이가 속한 엑스러브는 지난해 1월 데뷔한 다국적 4인조 그룹으로, 젠더리스 콘셉트로 활동하고 있다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr