사진=윤진이 유튜브

사진=윤진이 유튜브

사진=윤진이 유튜브

사진=윤진이 유튜브

사진=윤진이 유튜브

사진=윤진이 유튜브

배우 윤진이가 결국 이사를 결심했다.24일 유튜브 채널 '진짜 윤진이'에는 '이사 한 번 가려다 집 다 뒤집어엎음(?)'이라는 제목의 영상이 게재됐다.이날 윤진이는 첫째 딸 제이를 데리러 가기 전 집 내부를 공개했다. 그는 "요즘 집이 정리가 좀 안 돼 있다"며 2~3주 뒤 이사를 앞두고 있다고 밝혔다.이사를 결심한 계기는 만 3세인 제이의 유치원이었다. 윤진이는 "유치원 셔틀이 저희 집까지 안 와서 거기까지 라이딩을 한 1년 했다"고 털어놨다.아침에 딸을 유치원에 데려다준 뒤 집으로 돌아오고, 하원 시간에 맞춰 다시 유치원으로 향하는 일과가 이어졌다. 등원과 하원 때마다 왕복하다 보니 하루에 네 번씩 집과 유치원 사이를 오갔다.윤진이는 "데려다주고 다시 집에 왔다가 데리러 가고, 막 네 번씩 왔다 갔다 하니까 거기에서 살고 싶었다"고 말했다. 유치원 인근으로 거처를 옮기는 방안을 고민해 온 그는 가족의 주된 생활권도 그쪽에 있어 이사를 결정했다고 설명했다.새집에서는 남편의 직장도 가까워진다. 윤진이는 "오빠한테도 고맙고, 근데 오빠도 회사랑 가까워진다"며 지금까지 가족이 주로 생활하는 지역에서 다소 떨어져 살았다고 돌아봤다.이사를 결정하고 나니 남편의 출퇴근길도 새삼 마음에 걸렸다고 했다. 윤진이는 "막상 이게 이렇게 되니까 오빠한테 미안하더라"며 남편이 집에서 회사까지 편도 한 시간, 왕복 두 시간씩 오갔다는 사실을 떠올렸다.첫째 딸의 통학 문제로 시작한 이사 고민은 부부가 매일 오가는 거리까지 살펴보는 계기가 됐다. 윤진이는 자신에게도 잘된 일이라며 이사를 함께 결정한 남편에게 고마움을 전했다.한편 윤진이는 2022년 금융업에 종사하는 비연예인과 결혼해 슬하에 두 딸을 두고 있다. 유튜브 채널을 통해 육아와 가족의 일상을 공개하고 있다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr