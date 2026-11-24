사진 = '하이슬기 Hi Seulgi' 유튜브 채널 캡처

사진 = '하이슬기 Hi Seulgi' 유튜브 채널 캡처

그룹 블랙핑크 지수와 레드벨벳 슬기가 즉석 떡볶이를 함께 즐기며 극과 극의 성향 차이를 유쾌하게 풀어낸 데 이어 팬들의 인생과 연애 고민을 시원하게 해결해 주고 눈물 관리 비법까지 공개하며 찐친 호흡을 뽐냈다.레드벨벳 슬기가 운영하는 유튜브 채널 '하이슬기 Hi Seulgi'에서는 'T원한 여자 지수의 시원통쾌한 고민 상담소🩷슬기는 거들 뿐'이라는 제목의 영상이 올라왔다.영상에서 레드벨벳 슬기와 블랙핑크 지수는 즉석 떡볶이 먹방을 펼치며 서로 다른 식습관과 MBTI 성향에 대해 대화를 나눴다.사고형 성향인 지수와 감정형 성향인 슬기는 첫눈을 바라보는 시선 등 사소한 일상 반응에서도 극명한 차이를 보였으나 오히려 다른 성향에서 오는 색다른 재미를 만끽하며 찰떡궁합을 자랑했다.본격적인 상담에 앞서 지수는 "난 누구한테 고민 상담을 해본 적 없다, 근데 저한테 물어보러 많이 온다"며 상담에 특화된 면모를 자신했다.팬들의 다채로운 사연이 쏟아진 가운데 눈물이 많아 고민이라는 질문에는 걸그룹 멤버다운 남다른 고충과 현실적인 대처법이 공개됐다. 지수는 원래 눈물이 잘 나지 않는 편이라며 "답답할 땐 눈물이 난다, 슬퍼하기보다 해결에 집중해서 눈물이 안 나는 것 같다"고 털어놨다.슬기는 울어야 해결되는 감정이라면 참지 않고 운다고 밝히면서 "사람들 앞에서 울면 날 걱정하니까 집에서 스케줄을 본다, 당장 내일 스케줄이 없어서 오늘 울 수 있으면 그 감정에 젖어 들어서 눈물을 빼낸다"고 고백했다. 지수 역시 격하게 공감하며 "눈물도 스케줄링이 필요하다"며 "일주일 참아서 모았다가 이날 울고 부기 빼고 다시 일해야겠다고 생각한다"고 맞장구쳤다.지수는 "막상 정해둔 날이 오면 극복이 빨라 눈물 버튼이 사라진다"며 "우는 스케줄을 취소하고 맛있는 거 시켜 먹는다"고 덧붙여 집안일이나 맛있는 음식으로 감정을 환기하는 노하우를 전했다.인생과 인간관계, 연애 고민을 향한 명쾌한 해법도 빛을 발했다. 어른이 되면서 일상의 감흥이 줄어들었다는 사연에 두 사람은 각자 스트레스를 해소할 방법을 찾고 스스로 삶의 답을 만들어가는 과정이라며 따뜻한 위로를 건넸다. 도쿄로 이주한 뒤 외로움을 느낀다는 팬에게는 "잘하려고 애쓰기보다 일단 부딪혀 보고 적성에 맞는지 경험해 보라"고 격려했다.연락이 뜸해진 친구 문제에는 서운함을 솔직하게 대화로 풀거나 서로 다른 성향으로 받아들이는 편이 마음 편하다고 조언했고 거절이 두려워 짝사랑 상대와 친구로만 지낸다는 고민에는 확실한 매력 어필과 솔직한 감정 표현을 권유했다.상담을 마친 지수는 자신의 새로운 싱글 'Addicted'를 소개하며 늘 신선한 콘셉트에 도전하고 싶은 음악적 열정을 내비쳤다. 끝으로 지수와 슬기는 떡볶이 국물에 볶음밥과 화제의 두바이 초콜릿 디저트까지 야무지게 즐긴 뒤 다음에는 반드시 함께 여행을 떠나자고 약속하며 훈훈하게 만남을 마무리했다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr