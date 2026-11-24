배우 하정우와 결혼을 앞둔 차정원이 일부 팬들의 서운함을 샀다. / 사진=텐아시아 DB

배우 하정우와 결혼을 앞둔 차정원이 일부 팬들의 서운함을 샀다. / 사진=SNS

배우 하정우와 결혼을 앞둔 차정원이 일부 팬들의 서운함을 샀다.차정원은 지난 23일 자신의 SNS에 "겨울이다"라는 글과 함께 여러 장의 사진을 게재했다. 공개된 사진에는 명품 브랜드 가방을 착용한 차정원의 모습이 담겼다.공교롭게도 이날은 하정우와 차정원의 결혼식 청첩장이 공개된 날이었다. 두 사람은 최근 가까운 지인들에게 청첩장을 전달하며 결혼 준비에 한창이다.청첩장에는 두 사람의 본명인 김성훈과 차미영이 적혔다. 별도의 웨딩 화보 없이 "열 번째 함께 맞이하는 겨울, 마침내 평생을 약속하려 합니다. 저희의 새로운 시작을 함께해 주세요"라는 문구를 담았다. 청첩장에 '열 번째 겨울'이라는 표현이 등장하면서 실제 교제 기간을 두고도 여러 추측이 나오고 있다.이런 가운데 차정원의 SNS에 광고 게시물이 올라오자 일부 팬들은 아쉬움을 드러냈다. 그간 유튜브와 SNS를 통해 차정원의 일상을 지켜봐 온 만큼 결혼 소식도 직접 듣고 싶었다는 반응이다.한 팬은 "언니 유튜브 잘 보고있는 가든이인데. 결혼소식은 전해주셨으면 좋았을 텐데.. 광고글만 올라오고 너무 소통하는 느낌이 안 들어서 슬퍼요"라는 댓글을 남겼다. 또 다른 누리꾼 역시 "청첩장도 나도는 판에 본인 입으로 결혼에 결자도 안꺼내요"라며 서운함을 내비쳤다.11살 차이인 하정우와 차정원은 지난 2월 열애 사실을 인정했다. 당시 불거진 7월 결혼설에는 선을 그었으나 공개 열애 8개월 만인 지난 10월 결혼을 공식 발표했다.하정우는 열애 인정 이후 공식석상에서 차정원을 향한 애정을 드러내고 촬영장에 커피차를 보내는 등 공개적으로 응원해 왔다.두 사람은 오는 12월 13일 서울 중구 신라호텔에서 결혼식을 올린다. 예식은 가족과 가까운 지인들만 참석한 가운데 비공개로 진행된다. 두 사람은 하객들에게 축하 화환을 사양하는 한편 결혼식 현장에서 촬영한 사진과 영상을 SNS에 올리지 말아 달라고 당부한 것으로 알려졌다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr