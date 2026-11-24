사진 = '밥은영' 유튜브 채널 캡처

사진 = '밥은영' 유튜브 채널 캡처

박은영 셰프가 육성재에게 결혼 후의 솔직한 장점과 요리 비법을 전수했다.박은영 셰프가 운영하는 유튜브 채널 '밥은영'에서는 '짜장인데 춘장이 없다?!🤔 인턴 육성재를 위해 꺼낸 히든 메뉴 '물짜장'🍜의 정체는?'이라는 제목의 영상이 올라왔다.영상에서 박은영은 주방에 들어선 육성재를 보자마자 "주방에서 되게 보기 드문 환한 외모다"며 "너무 잘생기셔서 손님분들이 굉장히 좋아해 주실 것 같다"고 연신 감탄했다.본격적인 조리에 앞서 박은영은 육성재의 앞치마를 직접 꼼꼼하게 묶어주며 "사실 결혼을 해서 좋은 점 중에 하나는 이렇게 잘생긴 게스트 분과 앞치마를 해드리고 이런 거에 있어서도 욕을 먹지 않아서 굉장히 좋다"고 털어놨다.이어 박은영은 "결혼하지 않았더라면 주위에서 꼬리친다고 오해할 수도 있는데 결혼 후에는 오해를 받지 않아 마음이 한결 편해졌다고" 덧붙였다. 그러자 육성재는 박은영을 향해 "되게 솔직하시네요"라며 호탕하게 웃음을 터뜨렸다.요리가 시작되자 육성재는 박은영의 세심한 지도 아래 호박과 양파 등 식재료를 손질하며 생애 처음으로 중식도 사용법을 익혔다.두 사람은 전주 여행에서 맛보았던 추억을 되살린 물짜장과 매콤한 닭 요리 라조기를 함께 조리했으며 닭튀김 파트를 맡은 육성재는 박은영의 조언을 충실히 따르며 성실하게 주방 보조 역할을 해냈다.조리 도중 육성재가 아직 발매되지 않은 솔로곡 '발걸음'을 즉석에서 라이브로 열창하자 감미로운 음색에 푹 빠진 박은영은 "진짜 결혼 다시 하고 싶었다"고 너스레를 떨며 극찬을 아끼지 않았다.요리와 대화를 병행하며 육성재의 센스를 지켜본 박은영은 "너무 같이 일하고 싶은 인재"라고 치켜세우며 향후 열릴 팬미팅과 공연 행보에도 깊은 관심을 보였다.완성된 물짜장과 라조기를 함께 맛보는 식사 자리에서는 두 사람의 닮은꼴 별명과 작품 이야기가 자연스럽게 오갔다.육성재는 출연 예정인 드라마 '9-to-6'와 극 중 자신이 연기할 인턴 캐릭터, 그리고 연기를 대하는 소신을 진지하게 소개했다. 두 사람은 각각 '육잘돌'과 '잘 풀린 또라이'로 불리는 남다른 별명에서 뜻밖의 공통점을 발견했고 MBTI 성향인 사고형과 감정형에 대한 생각을 나누며 깊은 공감대를 형성했다.식사를 마친 박은영은 육성재에게 진정성 있는 태도와 무대 연기에 대한 현실적인 조언과 따뜻한 응원을 건넸고 육성재는 일일 인턴으로서의 첫 주방 도전을 훈훈하게 마무리했다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr