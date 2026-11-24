사진=텐아시아DB

사진=유튜브 '살롱드립'

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'살롱드립' 엑소(EXO) 카이가 올해 수입이 지난해보다 늘었다고 밝혔다.24일 유튜브 채널 'TEO 테오'의 '살롱드립'에는 엑소 카이 세훈이 출연했다.이날 엑소 카이와 세훈은 장도연과 각자의 인공지능(AI) 활용법을 이야기했다. 세훈은 챗GPT로 매일 아침 세계 뉴스와 시사·경제 이슈를 정리한 브리핑을 받아본다며, 써보니 유용해 요금제도 업그레이드했다고 말했다.이에 장도연과 카이는 "오세훈 이름값 한다"고 박수쳐 웃음을 자아냈다. 카이는 구글 AI 서비스를 유료로 이용한다고 밝혔다. 그는 "저도 돈을 주고 결제를 했는데, 저는 주로 사주를 본다"고 말해 웃음을 안겼다.장도연은 사주가 정해져 있는데 여러 번 본다고 달라지는 게 있느냐고 물었다. 카이는 하루를 보내는 데 참고할 조언을 구한다며, 일이 잘 풀리지 않을 때 질문하거나 꿈을 꾼 날에는 꿈 해석도 부탁한다고 설명했다.세훈이 풀이가 실제로 맞는지 궁금해하자 카이는 "기가 막힌다"며 제대 직후 가수 생활이 앞으로 어떻게 될지 물었던 일을 떠올렸다.당시 AI는 질문한 해를 준비 기간으로 풀이하고 이듬해에는 돈을 많이 벌 것이라고 답했다고 한다. 카이는 "정말 작년보다 올해 더 많이 벌었다"며 자신이 받아본 풀이와 실제 수입의 흐름이 맞아떨어졌다고 말했다.카이는 거기서 그치지 않고 내년은 어떻게 될지 다시 물어봤다고 밝혀 웃음을 더했다. 이를 듣던 장도연은 "거의 맹신하는 것 같다"며 질문을 받는 AI도 상대가 엑소 카이라는 사실을 알겠다고 농담했다.카이는 "안다. 그걸 무조건 집어넣는다"고 답했다. AI에 질문을 입력할 때 자신이 엑소 카이라는 점도 함께 적는다고 밝혀 웃음을 자아냈다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr