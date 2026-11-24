사진=SBS '동상이몽2'

사진=SBS '동상이몽2'

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'동상이몽2' 오정태가 첫째 딸의 카이스트 합격 소식을 전하며 겨울방학에 성형수술을 해주기로 약속했다고 밝혔다.24일 방송된 SBS 예능 '동상이몽 시즌2-너는 내 운명'(이하 '동상이몽2')은 '처복 터진 남편들' 특집으로 꾸며졌다. 개그맨 오정태와 정준하가 게스트로 출연했다.이날 김숙이 방송에서 처음 공개할 소식이 있다고 운을 떼자 오정태는 과학고에 재학 중인 첫째 딸이 카이스트에 합격했다고 밝혔다. 현재 만 16세인 딸은 고등학교 2학년 과정을 마치고 조기 졸업해 만 17세에 대학 생활을 시작할 예정이다.오정태는 딸의 합격증을 이마에 붙이며 기뻐했다. 이현이가 아내 백아영의 반응을 묻자 그는 "공중에 떠 있는 것 같다"고 전했다.서장훈이 합격 선물을 해줬느냐고 묻자 오정태는 딸이 중학생 때부터 한 약속을 꺼냈다. 딸이 친구들과 달리 이성에게 대시를 받아본 적이 없다고 말한 적이 있다며, 자신을 닮아서 그런가 싶었다고 털어놨다.출연진이 딸은 엄마를 닮았다고 하자 오정태는 "웃으면 저랑 똑같다"고 답했다. 그는 겨울방학에 성형외과를 찾아가기로 했다며 "중학교 때부터 약속했다. 겨울방학 때 의느님을 찾아가서 다 해주겠다고 했다"고 말했다.이지혜는 자신이 성형 상담을 해주겠다며 농담을 건넸다. 김구라는 "웃을 때 닮았으면 웃지 말라고 해라. 차가운 미녀로 가라"고 받아쳐 웃음을 안겼다.게스트로 출여한 정준하 또한 만 13세 아들 로하의 근황을 전하며, 국제학교에 다니는 로하가 영어와 일본어, 한국어를 원어민처럼 구사하고 중국어도 할 수 있다고 밝혔다.한편 오정태는 2009년 8세 연하 백아영과 결혼해 슬하에 두 딸을 두고 있다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr