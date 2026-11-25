트로트 가수 송민준이 추워진 날씨, 같이 겨울옷 쇼핑하고 싶은 남자 트로트 가수 1위를 차지했다. / 제공사진

트로트 가수 송민준이 추워진 날씨, 같이 겨울옷 쇼핑하고 싶은 남자 트로트 가수 1위를 차지했다.텐아시아는 지난 16일부터 22일까지 '추워진 날씨, 같이 겨울옷 쇼핑하고 싶은 남자 트로트 가수는?'이라는 주제로 투표를 진행했다.1위는 송민준이 뽑혔다. 그는 지난 18일 SBS 음악 예능 '더 리슨: 우리가 머문 계절'을 통해 신곡 'Little Star'를 발매했다. 최근에는 충남 홍성에서 진행된 버스킹에 참여해 이영현, 테이, 이승기 등 여러 가수와 함께 무대를 꾸몄다.2위는 임영웅이 올랐다. 그는 지난 18일 공연 실황 영화 '임영웅│아임 히어로 더 스타디움 2'를 개봉했다. 이번 영화에는 지난 9월 고양종합운동장 주 경기장에서 개최한 데뷔 10주년 기념 콘서트 현장이 담겼다. 당시 임영웅은 스페셜 디지털 앨범 'IM HERO 10'의 전곡을 무대에서 처음 공개했다.3위는 박세욱이 차지했다. 그는 뮤지컬 '김종욱 찾기', '마리아 마리아' 등 다양한 작품에 출연하며 무대 경험을 쌓았다. 2020년 MBN 트로트 경연 프로그램 '보이스트롯'에서 최종 우승하며 이름을 알렸으며, 이후 '백프로', '저울' 등의 곡을 발표했다. 2024년에는 안양시 홍보대사로 위촉돼 활동 영역을 넓혔다.현재 탑텐 텐아시아 홈페이지에서는 '첫눈 내리는 날, 가장 먼저 만나고 싶은 여자 가수는?', '첫눈 내리는 날, 가장 먼저 만나고 싶은 남자 가수는?', '첫눈 내리는 날, 가장 먼저 만나고 싶은 여자 트로트 가수는?', '첫눈 내리는 날, 가장 먼저 만나고 싶은 남자 트로트 가수는?'이라는 주제로 투표를 진행하고 있다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr