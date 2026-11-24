사진=텐아시아DB

사진=SBS '틈만나면'

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'틈만나면' 유재석이 아내 나경은의 지적을 들으면 바로 사과한다고 밝혔다.24일 방송된 SBS 예능 '틈만나면,'에는 가수 겸 배우 비와 배우 김재욱이 '틈친구'로 출연했다.이날 유재석과 유연석, 비, 김재욱은 신촌에서 체육관을 운영하는 첫 번째 틈 주인을 만났다. 결혼 3년 차인 틈 주인은 "연애할 때는 한 번도 안 싸웠는데 결혼하니 전쟁"이라며 부부싸움에 대한 고민을 털어놨다.다툼은 냉장고에 두부를 어떻게 넣어뒀는지 같은 사소한 일에서 시작된다고 했다. 틈 주인은 말다툼을 하다 보면 1년 전 일까지 다시 꺼내게 된다고 설명했다.비는 "1년 전 이야기는 꺼내지 마라"며 지난 일까지 언급하는 건 과하다고 봤다. 유재석은 화가 나면서 이전에 서운했던 일까지 짚게 되는 것이라며 틈 주인의 입장에 공감했다.비가 아내에게 비슷한 말을 들으면 어떻게 하느냐고 묻자 유재석은 "나는 그러면 바로 사과한다"고 답했다. 그는 "'알았어. 깜빡했네, 다음부터 해놓을게'라고 한다"며 평소 나경은에게 건네는 말도 전했다.틈 주인은 남편의 잦은 술 약속도 다툼의 원인이라고 밝혔다. 남편이 술자리에 두 번만 가겠다고 해놓고 즉석에서 잡힌 약속에 두 차례 더 나간다는 설명에 유재석과 비는 남편이 과했다고 입을 모았다.비는 평소 운동 습관도 공개했다. 매일 운동한다는 비에게 유재석이 과거 콜레스테롤 수치를 걱정하지 않았느냐고 묻자, 비는 지방간이 있다고 밝히며 "이렇게 운동하는데 왜 지방간이 있죠?"라고 말했다.한편 유재석은 2008년 MBC 아나운서 출신 나경은과 결혼해 슬하에 1남 1녀를 두고 있다. 비는 2017년 배우 김태희와 결혼해 두 딸을 두고 있다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr