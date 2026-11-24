≪김세아의 세심≫

바둑기사 출신 이세돌이 예능에 연이어 출연하고 있다. / 사진=텐아시아 DB

바둑기사 출신 이세돌이 예능에 연이어 출연하고 있다. / 사진=KBS2 '백수 이세돌'

바둑기사 출신 이세돌이 예능에 연이어 출연하고 있다. / 사진=KBS2 '백수 이세돌'

바둑기사 출신 이세돌이 예능에 연이어 출연하고 있다. 다만 첫 단독 예능의 성적표는 아쉽다. 1%대 시청률로 막을 내린 데 이어 정규 편성 공약으로 내걸었던 3%의 벽도 넘지 못했다. 그럼에도 이세돌은 종영 열흘 만에 또 다른 고정 예능으로 시청자들을 만난다. 방송가가 이세돌을 계속 찾는 이유는 무엇일까.이세돌은 지난 20일 종영한 KBS2 '백수 이세돌'에 이어 오는 30일 첫 방송되는 TV CHOSUN '어른왕자'에 고정 출연한다. 이번에는 개그맨 이경규, 축구선수 출신 최용수 등과 함께 리얼 버라이어티에 도전한다. 자신의 이름을 내건 프로그램이 끝난 지 불과 열흘 만에 새로운 예능으로 시청자들을 만나는 셈이다.이세돌은 2016년 인공지능 알파고와의 대국에서 승리하며 세계적인 주목을 받았다. 2019년 바둑기사 은퇴 이후 방송 활동을 조금씩 늘려왔고 최근에는 예능에도 본격적으로 발을 들였다. 바둑판 위에서는 상대의 수를 읽는 냉철한 승부사였지만 카메라 앞에서는 낯선 모습을 보여주고 있다.지난달 23일 첫 방송된 '백수 이세돌'은 이세돌이 다양한 직업을 체험하는 5부작 예능이다. 야구장에서 맥주를 판매하고 요구르트를 배달하는가 하면 수영장 청소와 건설 현장 작업에도 도전했다. 평생 바둑에 몰두했던 인물이 생소한 일에 뛰어든다는 설정부터 흥미를 끌었다.기획 자체는 신선했다. 천재 바둑기사가 평범한 일터에서는 초보자가 된다는 점에서 기대를 모았다. 이세돌은 주어진 일에 성실하게 임했고, 익숙하지 않은 일을 서툴게 해내는 과정에서 소소한 웃음을 안겼다. 다만 이러한 의외성이 회차를 거듭하면서 새로운 재미로 확장됐는지는 아쉬움이 남는다. 매번 다른 일을 경험했지만 천재 바둑기사의 낯선 도전이라는 기본적인 재미의 구조에서는 크게 벗어나지 못했다.시청률 역시 기대에 미치지 못했다. 첫 방송은 닐슨코리아 전국 가구 기준 2.3%로 출발했지만 이후 1%대로 내려갔고 마지막 회 역시 1.9%에 그쳤다. 제작발표회에서 정규 편성 공약으로 언급했던 3%에도 미치지 못했다. 다만 애초 5부작 특집으로 기획된 프로그램인 만큼 시청률만으로 성패를 단정하기는 어렵다. 이세돌의 성실한 모습과 노동의 가치를 조명한 구성에 호평을 보내는 시청자들도 있었다.그럼에도 이세돌이 예능에서 활용할 수 있는 매력은 분명하다. 알파고를 이긴 천재 바둑기사라는 이력은 다른 출연자들과 구별되는 특징이다. 바둑에서는 누구보다 뛰어났던 그가 일상적인 일에는 서툰 모습을 보인다는 점도 흥미를 끈다. 냉철한 승부사라는 이미지와 달리 순수하고 엉뚱한 모습을 보여줄 수 있다는 점에서 예능 출연자로서의 가능성을 지녔다.최근 예능계가 비연예인 출신 유명인들에게 관심을 두는 이유도 이와 무관하지 않다. 익숙한 방송인들은 안정적인 진행을 보여줄 수 있지만 여러 프로그램에서 비슷한 캐릭터를 반복한다는 한계도 있다. 반면 방송 경험이 적은 유명인들은 기존 이미지와 다른 모습을 보여줄 여지가 크다. 예능에 익숙하지 않다는 점이 오히려 새로운 재미를 만드는 요소가 될 수 있다.문제는 이러한 신선함에도 한계가 있다는 점이다. 처음에는 천재 바둑기사가 실수하는 모습이 흥미롭지만 비슷한 상황이 반복되면 금세 익숙해진다. 전문 예능인처럼 능숙한 입담을 보여줄 필요는 없지만, 프로그램이 지속되려면 처음의 의외성을 넘어서는 새로운 매력이 필요하다.이런 점에서 '어른왕자'는 이세돌에게 또 다른 시험대가 될 전망이다. '백수 이세돌'은 그의 직업 체험 자체가 프로그램의 중심이었다. 반면 '어른왕자'는 여러 출연자가 함께 사소한 꿈을 이루는 리얼 버라이어티다. 이세돌의 새로운 모습뿐 아니라 다른 출연자들과 만들어내는 관계와 호흡이 중요한 프로그램이다.제작진이 공개한 티저 영상에서도 이러한 차이가 엿보인다. 이세돌은 오마이걸과 에스파 등 걸그룹에 대한 관심을 표현하며 평소와 다른 모습을 보여줬다. 이경규는 "세돌 씨는 밀어줘야 합니다. 안 그러면 살아남지 못해요"라며 이세돌의 예능 적응을 돕겠다는 뜻을 밝혔다.첫 예능의 시청률은 아쉬웠지만 이세돌에게 예능인으로서의 가능성은 아직 알 수 없다. 중요한 것은 알파고를 이긴 천재라는 유명세를 넘어 자신만의 캐릭터를 만들어낼 수 있느냐다. '백수 이세돌'에서는 낯선 노동 현장에 뛰어든 모습이 재미를 만들었다면, '어른왕자'에서는 다른 출연자들과의 관계가 새로운 볼거리가 돼야 한다. 이세돌의 두 번째 고정 예능이 첫 도전의 아쉬움을 씻어낼 수 있을지 지켜볼 일이다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr