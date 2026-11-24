사진 = 김민주 인스타그램

사진 = 김민주 인스타그램

사진 = 김민주 인스타그램

사진 = 김민주 인스타그램

그룹 아이즈원 출신 배우 김민주가 뉴욕의 가을 풍경 속 청순한 근황을 공개했다.김민주는 최근 자신의 인스타그램에 말주머니표 이모지를 담은 멘트를 남기며 사진을 올렸다.공개된 사진 속 김민주는 노랗게 물든 나뭇잎이 드리운 공원 산책로에서 카메라를 향해 은은한 미소를 짓고 있다. 검은색 카디건에 흰색 상의와 짧은 하의를 매치한 김민주는 풍성한 긴 생머리를 자연스럽게 늘어뜨려 청순한 매력을 드러냈다. 고개를 살짝 기울인 채 부드러운 눈빛을 보내는 모습이 가을 햇살과 어우러져 화사한 분위기를 자아낸다.이어진 사진에서 김민주는 산책로 한가운데 서서 고개를 돌려 옆을 바라보고 있다. 검은색 가방을 어깨에 멘 채 한 손에 휴대전화를 들고 있으며, 길게 내려오는 머리카락과 자연스러운 옆모습이 눈길을 끈다. 꾸미지 않은 듯 편안한 포즈에도 또렷한 이목구비와 늘씬한 실루엣이 돋보인다.또 다른 사진에서 김민주는 낙엽이 떨어진 풀밭에 누워 얼굴 가까이 브이 포즈를 취하고 있다. 길고 풍성한 검은 머리카락이 바닥에 펼쳐진 가운데 한쪽 눈을 감고 입술을 살짝 내민 모습이 사랑스러운 매력을 더한다. 얼굴 위로 내려앉은 햇살과 자연스러운 표정이 어우러져 한층 편안한 분위기를 보여준다.마지막 사진에서 김민주는 크리스마스트리 앞에 몸을 살짝 숙인 채 장식들을 바라보고 있다. 검은색 카디건을 입고 긴 머리를 늘어뜨린 모습이 붉은색과 금색 장식으로 꾸며진 트리와 조화를 이룬다. 옆모습으로 드러난 오뚝한 콧날과 차분한 표정이 청초한 비주얼을 더욱 돋보이게 한다.이를 본 팬들은 "민주는 언제나 올타임 레전드로 예쁜 여신", "민주 엔젤 세상 예쁜 미모는 뉴욕에서도 빛이난다", "너무 예뻐", "진짜 민주 엔젤이 세상을 젤 예쁘고 사랑스럽다", "민주 최고 이쁜 여신", "민주 언니는 정말 아름다우십니다" 등의 댓글을 달았다.앞서 김민주는 넷플릭스 10주년 행사에 참석한 뒤 자신의 인스타그램을 통해 새 시리즈 '늑대, 소녀'에 대한 관심을 당부했다. '늑대, 소녀'는 김민주가 하민수 역으로 출연하는 넷플릭스 작품으로 공개를 앞두고 있다.한편 김민주는 JTBC 드라마 '샤이닝'에 이어 넷플릭스 시리즈 '늑대, 소녀'로 시청자들과 만날 예정이다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr