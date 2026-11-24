사진 = 장원영 인스타그램

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사진 = 장원영 인스타그램

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아이브 장원영이 무대 비하인드 사진을 공개하며 화려한 비주얼을 뽐냈다.장원영은 최근 자신의 인스타그램에 천사 날개와 하트 이모지를 담은 멘트를 남기며 사진을 올렸다.공개된 사진 속 장원영은 거울 앞에서 체리 무늬 휴대전화를 들고 셀카를 촬영하고 있다. 아이보리색 튜브톱 의상에 레이스업 디테일이 돋보이는 코르셋과 시스루 소매를 매치해 화려한 스타일링을 완성했다. 풍성한 웨이브 헤어에 분홍색 헤어핀을 꽂은 채 휴대전화 화면을 바라보는 모습이 인형 같은 비주얼을 더욱 돋보이게 한다.이어진 사진에서 장원영은 양팔을 들어 손을 머리 양옆에 대고 한쪽 눈을 감으며 장난스러운 표정을 짓고 있다. 길게 흘러내리는 갈색 웨이브 헤어와 어깨를 드러낸 의상이 어우러져 가녀린 어깨선과 잘록한 허리 라인이 눈길을 끈다. 여기에 붉은색 헤드셋 마이크가 포인트를 더하며 무대 의상의 화려함을 살렸다.또 다른 사진에서 장원영은 고개를 살짝 기울인 채 카메라를 바라보며 은은한 미소를 짓고 있다. 얼굴 가까이 브이 포즈를 취한 모습에서는 또렷한 눈매와 긴 속눈썹, 윤기 있는 입술이 돋보인다. 굵은 웨이브가 들어간 긴 머리와 목을 감싼 아이보리색 초커가 어우러져 사랑스러우면서도 우아한 분위기를 자아낸다.마지막 사진에서 장원영은 두 손을 가슴 앞에 포개고 카메라를 올려다보며 커다란 눈망울을 드러내고 있다. 붉은색 헤드셋 마이크와 화사한 메이크업이 조화를 이루며 시선을 사로잡는다. 자연스럽게 한쪽으로 흘러내린 풍성한 웨이브 헤어와 섬세한 손끝 포즈까지 더해져 특유의 인형 같은 미모를 강조했다.한편 장원영이 속한 아이브는 이번 시상식에서 '베스트 피메일 그룹'과 '베스트 송 톱 10'을 수상하며 2관왕에 올랐다. 특히 '베스트 송 톱 10'에는 정규 2집 'REVIVE+'의 선공개곡 'BANG BANG'으로 이름을 올렸다.아이브는 시상식 무대에서 'SNAKESKIN', 'BLACKHOLE', 'BANG BANG'을 선보이며 강렬한 퍼포먼스를 펼쳤다. 장원영은 공연을 마친 뒤 무대 의상을 입고 촬영한 사진들을 공개해 팬들에게 무대 밖의 모습까지 전했다.아이브는 오는 2027년 1월 29일부터 31일까지 서울 올림픽공원 KSPO DOME에서 두 번째 월드투어 'SHOW WHAT I AM' 앙코르 콘서트를 개최하고 팬들과 만날 예정이다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr