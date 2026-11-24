전현무가 '티처스3: 재수전쟁', '스파크업: 모두의 에너지' 진행을 맡았다. / 사진=텐아시아DB

'티처스3: 재수전쟁' 포스터 / 사진제공=채널A

'책책책! 책을 읽읍시다 리턴즈'와 '스파크업: 모두의 에너지'가 시청자들을 찾는다. / 사진제공=MBC, SBS

연말 방송가에 교육 예능이 잇따라 등장하고 있다. 인공지능(AI)의 확산으로 학습 방식과 교육의 방향성을 둘러싼 논의가 활발해지는 가운데 방송사들도 입시부터 독서, 과학기술까지 다양한 교육 소재를 예능에 접목하는 추세다.올해 4분기 방송 3사가 선보이는 교육 관련 예능은 채널A '티처스3: 재수전쟁', MBC '책책책! 책을 읽읍시다 리턴즈', SBS '스파크업: 모두의 에너지'와 '영재발굴단 더 사이언티스트' 등 총 네 편이다. 연세대학교 출신 방송인 전현무는 '티처스3: 재수전쟁'과 '스파크업: 모두의 에너지'의 진행을 맡았으며 입시 전문 유튜버 미미미누는 네 편에 모두 출연한다.지난달 15일 첫 방송된 채널A '티처스3: 재수전쟁'은 기존 학습 솔루션 예능에서 입시 서바이벌로 형식을 바꿨다. 앞선 시즌에서는 유명 강사들이 성적 향상을 원하는 학생들에게 맞춤형 학습법을 제시했다면 이번 시즌에서는 재수생 100명의 경쟁과 도전 과정을 주요 볼거리로 내세웠다.MBC는 과거 '느낌표'의 인기 코너였던 '책책책! 책을 읽읍시다'를 되살린다. 오는 25일 첫 방송되는 '책책책! 책을 읽읍시다 리턴즈'는 경기도교육청과 협력해 초·중·고등학교를 직접 찾아간다. 학생들의 독서 생활을 살펴보고 문해력과 독서 습관의 중요성을 짚을 예정이다.SBS도 다음 달 교육과 과학기술을 소재로 한 예능 두 편을 선보인다. 다음 달 5일 첫 방송되는 '스파크업: 모두의 에너지'는 에너지 분야의 창업 아이디어를 겨루는 서바이벌 프로그램이다. 과학 분야 영재들의 재능과 탐구 과정을 조명하는 '영재발굴단 더 사이언티스트'도 12월 방송을 앞두고 있다.방송가가 교육에 주목하는 이유 중 하나는 세대를 아우를 수 있는 소재라는 점이다. 학생과 학부모에게는 당면한 관심사인 동시에 입시를 경험한 성인들에게도 공감을 얻을 수 있는 주제다. 특정 연령대에 국한되지 않는 만큼 폭넓은 시청층을 확보하는 데 유리하다.최근 교육계를 둘러싼 사회적 변화도 주목할 만하다. 생성형 AI를 활용한 과제 대필과 시험 부정행위가 논란이 되는 가운데 학생들의 문해력과 사고력 저하에 대한 우려도 나오고 있다. 지식을 얻는 일이 쉬워진 만큼 스스로 읽고 생각하는 능력의 중요성이 커진 것이다. 독서와 과학적 탐구 과정을 다루는 예능의 등장은 이러한 사회적 관심과도 맞닿아 있다.연애와 관찰 예능 등 비슷한 형식의 프로그램이 반복되던 방송가에서 교육 예능의 등장은 반가운 변화다. 다만 교육을 소재로 삼았다는 이유만으로 프로그램의 공익성과 재미가 보장되는 것은 아니다. 성적과 입시 결과에 지나치게 집중할 경우 오히려 과도한 경쟁을 부추길 수 있다. 교육적 가치를 살리면서도 시청자가 즐길 수 있는 콘텐츠를 만드는 것이 방송가의 과제다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr