《태유나의 듣보드뽀》

박민영이 9년 만에 지상파 드라마에 복귀한다./사진=텐아시아DB

'보스의 노골적 취향', '뜨거운 안녕'이 시청률 부진을 면치 못하고 있다./사진제공=MBN, tvN

'나인투식스'가 25일 첫 방송된다./사진제공=SBS

'나인투식스'가 박민영, 육성재, 고수의 삼각 로맨스를 예고한다./사진제공=SBS

편성은 부활했지만, 시청률 성적표는 처참하다. 이달 들어 지상파와 케이블, 종편까지 4개 방송사가 일제히 수목드라마를 편성하며 평일 안방극장 재건에 나섰지만, 성적은 0~1%대 늪에 빠지며 고전을 면치 못하고 있다. 위기에 빠진 수목극 시장에 SBS가 '로코 퀸' 박민영이라는 승부수를 던진다.최근 MBN과 tvN, KBS2, SBS까지 4개 방송사가 연이어 수목극 라인업을 가동했다. 그러나 야심 차게 포문을 연 선발 주자들의 성적표는 기대 이하다.지난 11일 첫 방송된 MBN 수목드라마 '보스의 노골적 취향'은 전국 기준 1회 1.3%로 출발한 뒤, 2회 1.0%를 거쳐 3회 만에 0.9%로 주저앉았다. 4회에서 1.0%로 소폭 반등했으나 여전히 1% 턱걸이 수준에 머물러 있다. 2023년 '완벽한 결혼의 정석' 이후 3년 만에 안방극장에 복귀한 배우 성훈을 내세웠지만, 국내 시청자들의 외면을 피하지 못했다. 재벌 보스와 취준생의 악연으로 시작해 계약 연애로 이어지는 진부한 로코 클리셰와 MBN 채널의 한계, 여기에 주연 배우 성훈의 연기력을 둘러싼 아쉬운 목소리까지 겹치며 0%대 시청률 추락이라는 불명예를 안았다.같은 날 출격한 tvN 수목드라마 '뜨거운 안녕' 역시 4회 연속 1%대 시청률에 갇히며 힘겨운 싸움을 이어가고 있다. 1, 2회 1.7%로 시작한 뒤 3회 1.3%, 4회 1.4%를 기록하며 좀처럼 반등의 계기를 마련하지 못했다. 2021년 일본 NTV에서 방영된 '콩트가 시작된다'를 원작으로 한 이 작품은 10년째 무명 생활을 버텨온 개그 트리오 '아수라'(강훈·조현철·김정진 분)의 성장기를 그린다. 무명 개그맨들의 팍팍한 현실을 담아내며 웃음과 씁쓸함이 공존하는 위로로 마니아층의 호평을 끌어냈지만, 대중적인 화제성을 모으기엔 시청 진입 장벽이 높다는 평가다.지상파인 KBS2 역시 0%대 굴욕을 피하지 못했다. KBS2 드라마 스페셜 프로젝트 '사운드:트랙'은 지난 18일 방송된 1편 '봄 내음보다 너를'과 19일 방송된 2편 '연극이 끝난 후' 모두 0.8%라는 저조한 시청률을 기록했다. 매회 이야기가 완결되는 단막극 특성상 고정 시청층을 유입시키기 어렵다는 구조적 한계와 평일 심야 시간대 시청 이탈이 맞물린 결과로 풀이된다.침체된 수목극 판도를 뒤흔들 구원투수로 등판하는 작품은 오는 25일 오후 9시 첫 방송되는 SBS 새 수목드라마 '나인 투 식스'다. 일로 자신을 증명하며 살아온 워커홀릭 법무팀 차장 강이지(박민영 분)가 다정하고 감성적인 인턴 한선우(육성재 분)를 만나 일과 사랑의 기준을 새롭게 정립해 가는 오피스 로맨스다.무엇보다 박민영의 주특기인 '오피스 로코'라는 점이 가장 강력한 무기다. 박민영은 그동안 '김비서가 왜 그럴까', '기상청 사람들', '내 남편과 결혼해줘' 등 오피스물에서 연달아 흥행을 터뜨리며 독보적인 입지를 구축해 왔다.우려와 기대가 공존하는 지점도 있다. 40세인 박민영과 9살 연하 육성재의 로맨스 호흡을 두고 일부에서는 나이 차이가 느껴진다는 반응이 나오기도 했다. 그러나 극 중 엘리트 본부장 박현태 역의 고수가 합류해 삼각관계 구도를 형성하는 만큼, 다정하고 안정적인 연상남과 솔직하고 저돌적인 연하남이라는 상반된 매력이 극의 설렘과 텐션을 동시에 끌어올릴 것이라는 기대감도 크다.이번 작품은 박민영이 2017년 KBS2 '7일의 왕비' 이후 무려 9년 만에 선보이는 지상파 복귀작이기도 하다. 약 6개월 만에 수목극 편성을 재개한 SBS의 선택과 흥행 불패 공식을 써온 박민영의 만남이 0%대까지 추락한 수목극 시장에 반전의 불씨를 지필 수 있을지 이목이 쏠린다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr