사진 = 이시영 인스타그램

사진 = 이시영 인스타그램

사진 = 이시영 인스타그램

사진 = 이시영 인스타그램

배우 이시영이 운악산 구름길을 찾으며 가을 산행 근황을 공개했다.이시영은 최근 자신의 인스타그램에 "후아😍버릴거 한장도 없는 너무너무너무너무 예뻤던 운악산(포천)구름길 올해 오픈해서 호다닥 다녀왔어요🏃🏼‍♀️🏃🏻아…. 구름길 데크 꿈에 나올정도로 너무 아름다워요🫧🙏🏻암릉도 로프길도 지루할 틈 없이 몰아치는 운악산♥️그동안 못올린 등산피드 한꺼번에 올릴 생각에 벌써 식은땀 나는 나….💦오늘 밀린 숙제 좀 할게요…….? 🥹"라는 멘트를 남기며 사진을 올렸다.공개된 사진 속 이시영은 해발 935.5m를 알리는 운악산 서봉 정상석 옆에서 두 손을 모은 채 환하게 웃고 있다. 연분홍색 패딩에 검은색 등산 바지와 등산화를 착용한 이시영은 한쪽 무릎을 굽힌 장난스러운 포즈로 정상 인증 사진을 남겼다.이어진 사진에서 이시영은 가을빛으로 물든 산과 거대한 암벽을 배경으로 서서 카메라를 향해 밝게 미소 짓고 있다. 흰색 상의에 검은색 등산 바지를 입고 배낭을 멘 모습으로, 한 손에는 파란색 천을 들고 자연스러운 등산 패션을 선보였다.또 다른 사진에서 이시영은 커다란 소나무 아래 바위에 걸터앉아 손가락으로 브이 포즈를 취하고 있다. 머리를 높게 묶은 채 눈을 감고 웃는 표정이 눈길을 끌며, 무릎 위에 놓인 파란색 천과 등산화가 활동적인 분위기를 더한다.마지막 사진에서 이시영은 같은 소나무 아래 바위에 앉아 두 팔을 활짝 펼치며 시원한 산세를 만끽하는 모습을 보여줬다. 한 손에 파란색 천을 든 채 입가에 미소를 띠고 있으며, 길게 뻗은 다리와 역동적인 포즈가 탁 트인 풍경과 어우러져 생동감을 자아낸다.이시영이 방문한 포천 운악산 구름길은 신규 산림 관광시설이다. 해발 약 800m 고지대에 설치된 출렁다리와 절벽을 따라 이어지는 잔도시설로 구성됐으며, 기암괴석과 산세를 가까이에서 감상할 수 있어 가을철 새로운 등산 명소로 주목받고 있다.특히 이시영은 자신의 유튜브 채널 '이시영의 땀티'에도 운악산 산행 영상을 공개했다. 영상에서는 구름길과 암릉 구간을 비롯한 운악산의 다양한 등산 코스를 소개하며 평소 산행을 즐기는 모습을 이어갔다.한편 이시영은 현재 유튜브 채널 '이시영의 땀티'를 통해 전국 각지의 산행 코스와 자연 풍경을 소개하며 팬들과 소통하고 있다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr