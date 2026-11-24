배우 황신혜가 63세의 나이에 생애 첫 자전거 라이딩에 나선다./ 사진=텐아시아 DB

배우 황신혜가 63세의 나이에 생애 첫 자전거 라이딩에 나선다. / 사진 제공 = KBS 1TV ‘황신혜의 같이 삽시다’

배우 황신혜가 63세의 나이에 생애 첫 자전거 라이딩에 나선다. / 사진 제공 = KBS 1TV ‘황신혜의 같이 삽시다’

배우 황신혜가 63세의 나이에 생애 첫 자전거 라이딩에 나선다.오는 25일 방송되는 KBS1 '황신혜의 같이 삽시다'에서는 제이쓴의 초대로 남양주 나들이에 나선 싱글즈의 모습이 그려진다.이날 제이쓴은 남양주를 '사랑의 도시'라고 소개하며 정약용 유적지로 향한다. 그는 정약용이 결혼 60주년을 기념해 지은 '회혼시'를 소개하고 최근 결혼기념일에 아내 홍현희에게 꽃과 편지를 선물했다고 밝힌다.특히 제이쓴은 산후 관리사 1급 자격증까지 취득했다고 밝혀 눈길을 끈다. 황신혜 역시 딸과 함께하는 시간이 가장 큰 행복이라며 제이쓴의 이야기에 공감한다.황신혜는 제이쓴의 지도 아래 생애 첫 자전거 라이딩에도 도전한다. 과거 자전거를 타다가 크게 다친 뒤 제대로 타본 적이 없다는 황신혜를 위해 제이쓴은 아들에게 자전거를 가르쳤던 경험을 살려 일일 강사로 나선다. 그러나 황신혜는 의욕만 앞선 채 페달을 밟다가 중심을 잃고 연달아 넘어지고 만다. 이어 네 사람은 제이쓴이 준비한 유리상자의 버스킹 공연을 관람한다. 황신혜는 전주만 듣고도 노래 제목을 맞히며 유리상자의 오랜 팬임을 드러낸다.제이쓴은 아내 홍현희에게 영상 통화를 걸어 싱글즈를 소개하기도 한다. 홍현희가 자신의 집으로 놀러 오라고 초대하자 황신혜는 "저 진짜 가요?"라며 반가움을 표한다.'황신혜의 같이 삽시다'는 오는 25일 오후 7시 40분 방송된다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr