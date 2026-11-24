카르멘이 공식 행사에 참석했다. / 사진=텐아시아DB

그룹 하츠투하츠 멤버 카르멘이 어린 시절 귀신을 목격한 경험이 있다고 밝혔다. / 사진제공=엠넷플러스

그룹 하츠투하츠 멤버 카르멘이 어린 시절 귀신을 목격한 경험이 있다고 밝혔다. 트레저 하루토 역시 숙소에서 겪은 의문의 일화를 공개한다. 하츠투하츠는 SM엔터테인먼트가 기획한 걸그룹이다.24일 오후 8시 공개되는 엠넷플러스 예능 프로그램 '아이돌스 테이블(IDOL'S TABLE)' 8회에서는 트레저 윤재혁과 하루토, 미야오 엘라가 새롭게 합류한다. 기존 출연진인 NCT 재민과 천러, 하츠투하츠 카르멘, 피프티피프티 문샤넬도 함께 모여 '기묘한 식탁'을 주제로 대화를 나눈다.출연진은 각자 겪었던 기묘한 경험을 공유한다. 예고 영상에서 카르멘은 "어렸을 때도 귀신을 많이 봤다"고 밝혀 다른 멤버들의 관심을 키웠다. 하루토 역시 "거실에서 보고 계시더라"며 의문의 목격담을 전했다. 특히 하루토가 언급한 숙소가 7층에 위치한 것으로 알려지면서 당시 어떤 상황이 벌어졌는지 궁금증을 더한다.출연진 사이에서 발견된 공통점도 공개된다. 엘라가 '포도 12알 먹기'에 관한 이야기를 꺼내자 문샤넬은 "나도 그거 했다"고 반응했다. 미국 로스앤젤레스(LA) 출신으로 알려진 두 사람은 같은 경험을 두고 대화를 이어갈 예정이다. 여덟 번째 스페셜 레시피는 문샤넬이 담당한다. 같은 그룹 멤버인 키나도 지원에 나서는 가운데, 문샤넬이 '기묘한 식탁'이라는 주제에 맞춰 직접 준비한 음식을 선보인다.'아이돌스 테이블'은 다양한 국적과 문화적 배경을 가진 K팝 아티스트들이 음식 취향과 경험을 나누는 토크쇼다. 매주 화요일 오후 8시 엠넷플러스에서 공개되며, TV에서는 매주 수요일 오후 8시 방송된다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr