사진 = 강수지 인스타그램

가수 강수지가 한동안 뜸했던 근황을 전하며 여유로운 외식 모습을 공개했다.강수지는 최근 자신의 인스타그램에 "오랜만에 외식^^"이라는 멘트를 남기며 사진을 올렸다.공개된 사진 속 강수지는 음식이 차려진 테이블 앞에 앉아 파스타를 덜어내려는 듯 집게를 들고 있다. 베이지색 카디건에 검은색 버킷햇을 매치한 강수지는 긴 머리카락을 자연스럽게 늘어뜨린 채 편안하면서도 단정한 스타일을 선보였다.특히 모자챙 아래로 드러난 강수지의 부드러운 미소와 여전히 청순한 분위기가 눈길을 끈다. 한 손으로 집게를 들고 다른 손으로 작은 접시를 잡는 자연스러운 모습에서 소탈한 일상이 엿보인다. 테이블에는 조개와 채소가 곁들여진 파스타를 비롯해 붉은 소스의 파스타가 놓여 있어 먹음직스러운 외식 풍경을 완성했다.한편 강수지는 최근 유튜브와 SNS 활동이 뜸해지면서 오랜만에 전해지는 근황으로 관심을 모았다. 유튜브 채널 '강수지tv 살며 사랑하며 배우며'는 지난 6월 공개된 영상을 끝으로 약 5개월간 새로운 영상이 올라오지 않은 상태다.이런 가운데 지난 배우 하희라가 공개한 사진을 통해 강수지의 근황이 알려졌다. 강수지는 하희라와 최수종 부부가 출연하는 연극 '러브레터'를 관람하기 위해 공연장을 찾았으며, 검은색 모자를 쓴 편안한 차림으로 두 사람과 함께 사진을 남겼다.이어 강수지는 자신의 인스타그램에 영상을 올려 직접 근황을 전했다. 강수지는 영상에서 자신이 설립한 브랜드를 소개하며 아로마 오일을 시작으로 패브릭 제품과 다양한 라이프스타일 아이템까지 사업 영역을 확대하겠다는 계획을 밝혔다.강수지는 현재 자신의 라이프스타일 브랜드를 운영하며 새로운 제품군으로 사업을 확장하기 위한 활동을 이어가고 있다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr