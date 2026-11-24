배우 임지연과 이도현이 공개 열애 약 3년 만에 결별했다. / 사진=텐아시아DB

임지연이 과거 결혼 관련 계정을 팔로우했다고 알려졌다. / 사진=SNS 갈무리

배우 임지연과 이도현이 공개 열애 약 3년 만에 결별했다. 앞서 임지연이 결혼 준비 관련 SNS 계정을 팔로우한 사실이 알려지며 결혼설까지 불거졌던 만큼, 두 사람의 이별 소식에 관심이 쏠리고 있다.24일 이도현 소속사 측은 텐아시아에 "두 사람이 최근 결별한 것이 맞다. 서로를 응원하며 좋은 동료로 남기로 했다"고 밝혔다. 앞서 이날 마이데일리는 임지연과 이도현이 최근 연인 관계를 정리했다고 보도했다. 보도에 따르면 두 사람은 바쁜 일정으로 만남이 줄어들면서 결별했으며, 연예계 선후배로 남기로 했다.임지연과 이도현은 2022년 공개된 넷플릭스 시리즈 '더 글로리'를 통해 인연을 맺었다. 이후 2023년 4월 열애 사실을 공식 인정하며 공개 연애를 시작했다. 두 사람은 함께 골프를 즐기는 등 데이트 목격담이 전해졌으며, 공식 석상에서도 서로를 언급하며 애정을 표현했다.임지연은 약 9개월 전 결혼 준비 관련 SNS 계정을 팔로우한 사실이 알려지면서 결혼설에 휩싸이기도 했다. 당시 일부 누리꾼들은 "임지연이 90, 이도현이 95라 결혼해도 자연스러운 나이다", "잘못 팔로우한 것 아니냐" 등 엇갈린 반응을 보였다. 다만 해당 계정 팔로우가 실제 결혼 준비와 관련이 있는지는 확인되지 않았다.이도현의 군 복무 기간에도 두 사람의 관계는 이어졌다. 이도현은 2023년 8월 입대해 공군 군악대에서 복무했으며, 지난해 5월 전역했다. 임지연은 연인의 군 복무 기간에도 공개 열애를 이어갔고, 간간이 전해진 두 사람의 데이트 목격담은 팬들의 관심을 모았다.이도현은 전역 후에도 임지연을 향한 애정을 표현한 바 있다. 공개 연애를 이어오던 두 사람이 최근 관계를 정리했다는 소식이 전해지면서 그간 두 사람을 응원해 온 팬들의 아쉬움도 이어지고 있다.임지연은 올해 드라마 '멋진 신세계'에 출연했으며, 이도현은 전역 후 복귀작인 '그랜드 갤럭시 호텔' 촬영을 마쳤다. 두 사람은 결별 후 각자의 연기 활동을 이어갈 예정이다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr