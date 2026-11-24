김재욱이 게임의 신으로 등극한다./사진제공=SBS

김재욱이 게임의 신으로 등극한다./사진제공=SBS

배우 김재욱(43)이 신들린 게임 실력으로 화제성 1위를 정조준한다.24일 오후 9시 방송되는 SBS 예능 '틈만나면,'에서는 ‘투유 MC’ 유재석, 유연석과 함께 ‘틈친구’(게스트) 가수 겸 배우 비(정지훈)와 배우 김재욱이 신촌의 틈새 시간을 찾는다.이런 가운데 밴드 출신 김재욱과 연세대 밴드부 ‘소나기’의 특별한 만남이 성사된다. “제가 (서울예대) 실용음악 전공”이라고 밝힌 김재욱은 이번 틈주인인 연세대 밴드부명까지 맞히며 반가워한다.이어 김재욱은 틈주인이 즉석에서 ‘연세여 사랑한다’ 응원가를 연주하자, 열띤 호응으로 밴드 선배의 여유를 뽐낸다. 반면 유재석은 연주에 집중한 김재욱과 달리, 노래가 끝나자마자 “우리한테 ‘연세, 연세’ 하시니까 연세가 꽤 많은 나이를 사랑한단 말 같아”라며 생각지 못한 곡 해석을 펼친다.김재욱은 연세대를 발칵 뒤집은 ‘게임의 신’에 등극한다. 김재욱의 숨은 재능을 깨운 건 기타 피크를 드럼 위에 안착시키는 틈게임. 김재욱은 기타리스트 출신답게 고도의 손끝 감각을 발휘하며 단숨에 에이스로 떠오른다.심지어 김재욱은 유재석, 유연석, 비에게 성공률을 높이는 명당자리까지 콕 집어주며 게임을 완벽히 주도한다. 비는 김재욱의 넘사벽 실력에 “재욱아, 네가 이번 주 화제성 1위 될 것 같아”라며 감탄을 금치 못하고, 유재석은 쉴 틈 없는 김재욱의 파죽지세 활약에 “재욱이 오늘 자면 이틀 뒤에 일어나겠다”라며 혀를 내두른다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr