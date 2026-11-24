사진 = 김소현 인스타그램

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배우 김소현이 사랑스러움과 성숙한 매력을 넘나드는 화보를 공개했다.김소현은 최근 자신의 인스타그램에 "COSMOPOLITAN NOVEMBER 2026. 🎀🌸🫧🧶💗"라는 멘트를 남기며 사진을 올렸다.공개된 사진 속 김소현은 커다란 아이보리색 리본과 연분홍 장미 장식이 돋보이는 블랙 미니드레스를 입고 바닥에 앉아 포즈를 취하고 있다. 연분홍 스타킹에 화려한 장식이 달린 구두를 매치한 김소현은 한쪽 다리를 접어 뻗은 채 붉은 실을 손가락에 걸고 있다. 입술 가까이 손을 가져간 표정과 자연스럽게 흘러내리는 웨이브 헤어가 몽환적인 분위기를 자아낸다.이어진 사진에서 김소현은 짙은 청록색 니트 상의와 스커트를 입고 양손으로 바닥을 짚은 채 몸을 길게 뻗고 있다. 한쪽 다리를 뒤로 들어 올린 과감한 자세와 어깨 너머로 카메라를 바라보는 시선이 눈길을 끈다. 등과 다리 위에 놓인 연한 노란색 꽃 장식, 분홍색 꽃무늬 자수와 붉은빛 슈즈가 독특한 스타일링을 완성했다.또 다른 사진에서 김소현은 얼굴을 화면 가득 채운 클로즈업으로 또렷한 이목구비를 드러냈다. 눈가와 뺨을 가로지르는 가느다란 머리카락 사이로 커다란 눈망울과 길게 뻗은 속눈썹이 선명하게 드러난다. 살짝 벌어진 입술과 섬세한 피부 표현이 어우러져 한층 깊이 있는 분위기를 보여준다.이어 공개된 사진에서 김소현은 화이트 셔츠에 검은색 리본 타이, 여러 색상의 패턴이 들어간 니트 카디건을 매치해 색다른 매력을 선보였다. 풍성한 웨이브 헤어를 늘어뜨린 채 카메라를 응시하는 김소현은 입으로 동그란 풍선껌을 불고 있어 장난스러운 분위기를 더한다.마지막 사진에서 김소현은 갈색 집업 재킷에 크림색 상의와 풍성한 노란색 스커트를 입고 등장했다. 허리에 묶인 하늘색 리본이 발랄한 느낌을 더하는 가운데, 한 손에는 빨간색 과자 통을 들고 다른 손으로 감자칩을 입가에 가져가고 있다. 헝클어진 듯 자연스러운 웨이브 헤어와 카메라를 향한 시선이 자유분방한 매력을 돋보이게 한다.한편 1999년생으로 아역배우 출신인 김소현은 최근 종영한 ENA 월화드라마 '연애박사'에서 열연했다. 김소현은 진로와 사랑 사이에서 성장하는 임유진 역을 맡아 추영우와 호흡을 맞췄다. 작품을 마친 뒤에는 유진이라는 인물을 통해 많은 것을 배우고 깨달았다는 소감을 전하기도 했다.김소현은 송강과 호흡을 맞추는 MBC 새 드라마 '하얀 스캔들'과 오컬트 미스터리 영화 '모둡' 출연을 확정하고 새로운 작품 활동을 이어갈 예정이다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr