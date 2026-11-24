임지연, 이도현이 결별 소식을 알렸으며 래퍼 양홍원이 이혼을 발표했다. / 사진=텐아시아DB, SNS

배우 임지연과 이도현이 공개 열애 약 3년 만에 결별했다. / 사진=텐아시아DB

양홍원, 원현주가 이혼 소식을 알렸다. / 사진=SNS

김새롬이 재혼 소식을 알렸다. / 사진=SNS

김새롬이 재혼 소식을 알렸다. / 사진=텐아시아DB

배우 임지연과 이도현의 결별부터 래퍼 양홍원의 이혼, 방송인 김새롬의 재혼까지 하루 만에 연예계에 굵직한 소식이 잇따랐다.24일 이도현의 소속사 YH엔터테인먼트 측은 임지연과의 결별을 공식 인정했다. 이도현 측은 "두 사람이 최근 결별한 것이 맞다. 서로를 응원하며 좋은 동료로 남기로 했다"고 밝혔다. 구체적인 결별 시기와 사유는 배우의 사생활인 만큼 공개하지 않았다.임지연과 이도현은 2022년 공개된 넷플릭스 시리즈 '더 글로리'를 통해 인연을 맺었다. 다섯 살 차이의 연상연하 커플인 두 사람은 2023년 4월 열애 사실을 인정했다. 같은 해 8월 이도현이 공군 군악대로 입대한 이후에도 교제를 이어갔으나 공개 열애 약 3년 만에 각자의 길을 걷게 됐다.두 사람은 차기작을 통해 대중과 만날 예정이다. 임지연은 올해 SBS 드라마 '멋진 신세계'에 출연했으며 차기작으로 '얼라이크'를 선택했다. 이도현은 내년 넷플릭스 시리즈 '그랜드 갤럭시 호텔' 공개를 앞두고 있다.같은 날 양홍원과 모델 출신 원현주의 파경 소식도 전해졌다. 원현주는 자신의 SNS를 통해 "현재 원만하게 합의하여 이혼 절차를 거의 종료했다"고 밝혔다. 구체적인 이혼 사유에 대해서는 말을 아꼈다.양홍원과 원현주는 2017년부터 교제를 이어오다 2023년 혼인신고를 마쳤다. 이듬해 11월 딸을 품에 안은 두 사람은 지난달 18일 뒤늦게 결혼식을 올렸다. 당시 래퍼 스윙스가 사회를 맡았으며 두 사람의 딸이 화동으로 나섰다.그러나 결혼식을 올린 지 닷새 만에 양홍원이 불륜 의혹에 휩싸였다. 당시 양홍원의 지인이라고 주장한 A씨는 그가 다른 여성과 모텔에 동행했다고 폭로했다. 양홍원의 소속사는 모텔에 간 사실은 인정했으나 부적절한 행위는 없었다고 해명했다.이후 두 사람이 서로의 SNS 계정 팔로우를 끊고 결혼사진까지 삭제하면서 불화설이 불거졌다. 별다른 입장을 내놓지 않던 원현주는 결혼식을 올린 지 37일 만에 이혼 소식을 전했다. 다만 앞서 제기된 불륜 의혹이 이혼에 영향을 미쳤는지는 알려지지 않았다.같은 날 김새롬은 이혼 약 9년 만에 재혼 소식을 전했다. 김새롬은 이날 자신의 SNS에 "2026년 11월 11일 법적 짝꿍이 생겼다. 오래도록 마음과 몸 건강히 사랑하겠다"는 글과 함께 한 장의 사진을 올렸다.공개된 사진에는 한쪽 무릎을 꿇은 채 김새롬에게 반지를 건네는 남성의 모습이 담겼다. 김새롬은 꽃다발을 품에 안은 채 환하게 웃고 있는 모습이다.김새롬은 앞서 2015년 8월 셰프 이찬오와 결혼했으나 2017년 이혼했다. 이후 방송을 통해 여러 차례 재혼에 대한 의지를 밝혀왔다. 지난 9월 방송된 MBC 예능 '라디오스타'에서도 김새롬은 "재혼에 대한 생각이 늘 있었다"며 "이혼 후에도 연애를 쉬어본 적이 없다"고 밝혔다. 당시 2세 계획까지 언급했던 김새롬의 재혼 소식에 많은 이들의 축하가 이어지고 있다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr