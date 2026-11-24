'신의 구슬'이 오는 12월 5일 첫 방송된다. / 사진제공=JTBC '신의 구슬'

'신의 구슬'이 오는 12월 5일 첫 방송된다. / 사진제공=JTBC '신의 구슬'

배우 안보현과 이성민이 '신의 구슬'에서 고려를 지키기 위해 호송 작전에 나선다. 서로 다른 생각을 가진 두 사람이 하나의 목표를 위해 힘을 합친다.오는 12월 5일 첫 방송되는 JTBC 드라마 '신의 구슬'은 몽골과의 전쟁이 30여 년간 이어진 1258년 고려를 배경으로 한다. 전쟁에서 패할 위기에 놓인 고려를 구하기 위해 호국의 성물 관음보주를 찾아 나선 호송대와 이들을 구하려는 황녀의 이야기를 그린다. 앞서 칸 국제 시리즈 페스티벌 비경쟁부문 랑데부(RENDEZ-VOUS) 섹션의 코리아 픽션(Korea Fiction)에 공식 초청됐다.24일 공개된 5차 티저 영상에는 견룡군 출신 호송대 도령(특임지휘관) 백결(안보현 분)을 비롯해 최구(이성민 분), 걸승(하윤경 분), 무생(현봉식 분), 잡손(김도현 분), 한담(손우현 분), 아도을치(배정남 분), 송무진(류연석 분), 홍봉이(안도규 분), 삼도(한상조 분), 법항(기윤 분)의 모습이 담겼다.야별초 별초장 최구를 중심으로 모인 전사들은 고려가 치른 여러 전투에 앞장섰던 인물들이다. 각기 다른 무기와 능력을 갖춘 이들에게는 백성과 군사들의 희망인 관음보주를 찾아 돌아와야 하는 임무가 주어진다. 작전을 앞두고 한 전사가 "성공하면 폐하께서 후한 상을 내려주시겠죠?"라고 묻자 "실패하면 개작살"이라는 답이 돌아오기도 한다.호송대는 관음보주를 찾으러 가는 과정에서 여러 위기에 놓인다. 호송대의 길잡이 걸승은 "이래 가지고는 관음보주는커녕 명주 근처도 못 가고 죽는다고요"라며 작전의 위험성을 지적한다. 호송대원들은 임무를 수행하는 과정에서 갈등을 빚지만 함께 위기를 겪으며 서로에게 의지하기 시작한다.최구는 전사들을 향해 "놈들에게 보여주자. 우리 야별초가 최강임을!"이라고 외치며 사기를 북돋운다. 반면 백결은 처음부터 야별초를 탐탁지 않게 여겼던 인물이다. 백결이 자신과 다른 방식으로 움직이는 야별초 전사들과 어떻게 호흡을 맞춰나갈지가 관전 포인트다.'신의 구슬'은 오는 12월 5일 밤 10시 40분 첫 방송된다. 다시보기는 쿠팡플레이에서 독점으로 제공되며 아마존 프라임을 통해서도 전 세계 시청자들과 만날 예정이다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr