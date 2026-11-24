'나는 솔로' 25기 영수(가명)와 순자(가명)가 웨딩 화보를 공개했다.
최근 25기 영수는 자신의 SNS에 "아무리 봐도 잘 어울려.❤️"라는 글과 함께 사진을 게재했다.
공개된 사진에는 웨딩 화보 촬영에 나선 영수와 순자의 모습이 담겼다. 영수는 짙은 갈색의 슈트를 착용해 훈훈한 분위기를 자아냈다. 순자는 어깨라인이 드러나는 순백의 웨딩드레스를 입고 청순한 미모를 뽐냈다.
흰색 장미 부케를 든 순자는 영수의 팔에 살포시 팔짱을 낀 채 환하게 미소 짓고 있다. 영수 역시 행복한 표정으로 카메라를 바라보며 예비 신랑의 설렘을 드러냈다. 두 사람은 선남선녀 비주얼을 자랑하며 달달한 분위기를 연출했다.
특히 영수는 직접 순자와의 비주얼 합을 언급하며 애정을 과시했다. 결혼을 앞두고 서로를 향한 깊은 애정을 드러내는 두 사람의 모습이 눈길을 끈다.
한편 영수와 순자는 ENA·SBS Plus 연애 예능 프로그램 '나는 솔로' 25기에 함께 출연하며 인연을 맺었다.
류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr
최근 25기 영수는 자신의 SNS에 "아무리 봐도 잘 어울려.❤️"라는 글과 함께 사진을 게재했다.
공개된 사진에는 웨딩 화보 촬영에 나선 영수와 순자의 모습이 담겼다. 영수는 짙은 갈색의 슈트를 착용해 훈훈한 분위기를 자아냈다. 순자는 어깨라인이 드러나는 순백의 웨딩드레스를 입고 청순한 미모를 뽐냈다.
흰색 장미 부케를 든 순자는 영수의 팔에 살포시 팔짱을 낀 채 환하게 미소 짓고 있다. 영수 역시 행복한 표정으로 카메라를 바라보며 예비 신랑의 설렘을 드러냈다. 두 사람은 선남선녀 비주얼을 자랑하며 달달한 분위기를 연출했다.
특히 영수는 직접 순자와의 비주얼 합을 언급하며 애정을 과시했다. 결혼을 앞두고 서로를 향한 깊은 애정을 드러내는 두 사람의 모습이 눈길을 끈다.
한편 영수와 순자는 ENA·SBS Plus 연애 예능 프로그램 '나는 솔로' 25기에 함께 출연하며 인연을 맺었다.
류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr
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