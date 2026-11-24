'나는 솔로' 25기 영수(가명)와 순자(가명)가 웨딩 화보를 공개했다.최근 25기 영수는 자신의 SNS에 "아무리 봐도 잘 어울려.❤️"라는 글과 함께 사진을 게재했다.공개된 사진에는 웨딩 화보 촬영에 나선 영수와 순자의 모습이 담겼다. 영수는 짙은 갈색의 슈트를 착용해 훈훈한 분위기를 자아냈다. 순자는 어깨라인이 드러나는 순백의 웨딩드레스를 입고 청순한 미모를 뽐냈다.흰색 장미 부케를 든 순자는 영수의 팔에 살포시 팔짱을 낀 채 환하게 미소 짓고 있다. 영수 역시 행복한 표정으로 카메라를 바라보며 예비 신랑의 설렘을 드러냈다. 두 사람은 선남선녀 비주얼을 자랑하며 달달한 분위기를 연출했다.특히 영수는 직접 순자와의 비주얼 합을 언급하며 애정을 과시했다. 결혼을 앞두고 서로를 향한 깊은 애정을 드러내는 두 사람의 모습이 눈길을 끈다.한편 영수와 순자는 ENA·SBS Plus 연애 예능 프로그램 '나는 솔로' 25기에 함께 출연하며 인연을 맺었다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr