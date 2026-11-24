과학 예능 '과몰입클럽'이 오는 12월 28일 첫 방송된다. / 사진제공=제이원더

과학 예능 '과몰입클럽'이 오는 12월 28일 첫 방송된다. / 사진제공=제이원더

개그우먼 이은지와 오마이걸 승희가 과학 예능 '과몰입클럽'으로 뭉친다. 과학 커뮤니케이터 허성범, 항성과 함께 K팝 칼군무부터 동안의 비밀, 한국인의 눈치까지 일상 속에 숨겨진 과학적 원리를 파헤친다.제작사 제이원더가 제작하는 과학 예능 '과몰입클럽'이 오는 12월 28일 첫 방송된다. '과몰입클럽'은 한국과학창의재단의 '2026년 과학 방송 프로그램 제작 지원 사업' 선정작으로, 과학을 일상 속 친숙한 소재를 통해 풀어내는 현장 밀착형 예능 프로그램이다.이은지, 승희, 허성범, 항성은 일명 '과.친.자(과학에 미친 자들)' 4인방으로 뭉친다. 이들은 대한민국 곳곳을 누비며 익숙한 문화와 생활 속 현상에 숨겨진 과학적 원리를 추적한다.'과몰입클럽'은 K문화와 일상생활을 과학적 탐구의 출발점으로 삼는다. '몰랐지? 이게 다 과학이야!'라는 질문을 던지며 친숙한 현상을 국내 첨단 과학기술과 연결한다. 실제 산업 및 연구 현장에서 활약하는 과학기술인들도 만난다.첫 방송에서는 K팝 퍼포먼스의 상징인 '칼군무'에 주목한다. 아이돌 그룹 멤버들이 한 치의 오차 없이 움직이는 군무를 인체 생체역학과 움직임 제어 기술의 관점에서 살펴본다. 화려한 무대 뒤에 숨겨진 과학적 원리를 알아보는 것이다.노포의 국밥 한 그릇에 담긴 마이야르 반응과 식품공학도 다룬다. 동안의 비밀과 한국인의 눈치, 일상화된 배달 문화 등 다양한 소재를 과학적 관점에서 탐구한다.남택진 제이원더 대표는 "'과몰입클럽'은 과학과 대중 사이의 거리감을 좁히고, 세계가 주목하는 K-문화 속에 숨겨진 K-과학기술의 진면목을 재발견하는 프로그램"이라고 설명했다. 이어 "특히 연구실과 산업 현장에서 미래를 만들어가는 과학기술인들의 생생한 이야기를 담아내고, 대중에게 친근하게 다가갈 수 있는 새로운 스타 과학기술인을 발굴하는 것도 중요한 목표"라고 밝혔다.총 5부작인 '과몰입클럽'은 오는 12월 28일 오후 9시 YTN사이언스에서 첫 방송된다. 같은 날 오후 10시 YTN2에서도 방송되며 YTN사이언스 유튜브와 홈페이지를 통해서도 실시간으로 시청할 수 있다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr