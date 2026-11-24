배우 곽선영은 극 중 민소희 역을 맡아 열연을 펼치고 있다. / 사진제공=ENA '크래시2 : 분노의 도로'

배우 이민기와 곽선영이 '크래시2 : 분노의 도로'에서 위험에 빠진 동료를 찾아 나선다. / 사진제공=ENA '크래시2 : 분노의 도로'

'크래시2'에서 문희가 실종된 가운데, 이민기와 곽선영 등이 동료를 찾기 위한 수사에 나선다.24일 ENA 월화드라마 '크래시2 : 분노의 도로'(이하 '크래시2') 측은 실종된 어현경(문희 분)을 추적하는 교통범죄수사팀 T.C.I의 모습이 담긴 사진을 공개했다. 이날 방송되는 4회에서는 어현경의 행방을 쫓는 팀원들의 이야기가 펼쳐질 예정이다.앞선 방송에서는 미혼모를 노린 이른바 '뒤쿵알바' 범죄가 드러났다. 역과 사고로 위장된 살인 사건을 조사하던 T.C.I는 배후에 범죄 조직이 있다는 사실을 알아내고 잠입 수사에 들어갔다. 그러나 수사 과정에서 어현경이 사라졌고, 정체를 알 수 없는 시신에서 그의 목걸이까지 발견되면서 생사를 알 수 없게 됐다.동료가 위험에 처하자 차연호(이민기 분)의 태도에도 변화가 생긴다. 평소 위급한 상황에서도 침착함을 유지하던 그는 어현경을 구하기 위해 직접 행동에 나선다. 좀처럼 감정을 드러내지 않았던 차연호가 이번 사건에서는 어떤 모습을 보여줄지 관심이 모인다.민소희(곽선영 분) 역시 어현경의 실종으로 불안한 기색을 감추지 못한다. 정채만(허성태 분)과 우동기(이호철 분)는 CCTV 영상을 확인하며 실종 사건의 단서를 찾는다. 팀원들이 추적에 나선 가운데 어현경의 행방과 범죄 조직의 실체가 밝혀질지가 관건이다.'크래시2'는 이날 오후 10시 ENA에서 방송된다. KT 지니TV와 디즈니+에서도 시청할 수 있다.박주원 텐아시아 기자 pjw00@tenasia.co.kr